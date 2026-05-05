Ajker Patrika
পিরোজপুর

সরকারি ভাতা পেতে ঘুষ নয়, অভিযোগের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী সোহেল মনজুরের

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
সরকারি ভাতা পেতে ঘুষ নয়, অভিযোগের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী সোহেল মনজুরের
ফেসবুক পোস্টে প্রতিমন্ত্রীর বার্তা। ছবি: সংগৃহীত

নেছারাবাদ উপজেলাসহ পিরোজপুর-২ আসনের তিন উপজেলায় বয়স্ক, বিধবা ও মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ সব ধরনের সরকারি সুবিধা পেতে কোনো ধরনের ঘুষ বা উৎকোচের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ঘোষণা করেছেন সংসদ সদস্য এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর। এ বিষয়ে ভুক্তভোগীদের সরাসরি অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অভিপ্রায়কে সম্মান জানিয়ে তিনি সংসদীয় আসনের তিনটি উপজেলায় এ ঘোষণা দিয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ ঘোষণা দেন। সেখানে প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর জানান, সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত সব ভাতা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দেওয়া হচ্ছে। কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বা জনপ্রতিনিধি যদি এসব সুবিধার বিনিময়ে টাকা বা ঘুষ দাবি করে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ জানানোর জন্য তিনি তিনটি দপ্তরের কথা উল্লেখ করেন। দপ্তর তিনটি হলো, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)।

তিনি আরও বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট ও অনড়। জনগণের সেবায় নিয়োজিত কেউ যদি অনিয়ম বা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী তাঁর বার্তায় সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি সাহসের সঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানান।

বিষয়:

পিরোজপুরবরিশাল বিভাগনেছারাবাদজেলার খবরঘুষপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সম্পর্কিত

সরকারি ভাতা পেতে ঘুষ নয়, অভিযোগের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী সোহেল মনজুরের

সরকারি ভাতা পেতে ঘুষ নয়, অভিযোগের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী সোহেল মনজুরের

জমি নিয়ে বিরোধ, দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৫ জনকে পিটিয়ে জখম

জমি নিয়ে বিরোধ, দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৫ জনকে পিটিয়ে জখম

পঞ্চগড়ে নিজের বাসে পিষ্ট হয়ে সুপারভাইজারের মৃত্যু

পঞ্চগড়ে নিজের বাসে পিষ্ট হয়ে সুপারভাইজারের মৃত্যু

রাজশাহীতে ট্রাকের ধাক্কায় দরজি নিহত, দুই ট্রাকে আগুন

রাজশাহীতে ট্রাকের ধাক্কায় দরজি নিহত, দুই ট্রাকে আগুন