নোয়াখালীতে ১ হাজার ইয়াবাসহ আটক এক

নোয়াখালী জেলা শহর মাইজদীর একটি পেট্রলপাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালিয়ে আফসার উদ্দিন (৩২) নামের এক যুবককে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। এ সময় তাঁর দেহ তল্লাশি করে পকেটে থাকা একটি চিপসের প্যাকেট থেকে এক হাজার ইয়াবা জব্দ করা হয়।
মঙ্গলবার ভোরে মাইজদী সুধারাম মডেল থানাসংলগ্ন পাম্পের সামনে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটককৃত আফসার উদ্দিন কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার উলুচামরী গ্রামে ফরিদ আলমের ছেলে।
ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহি উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ওই ব্যক্তিকে সন্দেহ হলে তাঁকে তল্লাশি করা হয়। পরে ওই ব্যক্তি নিজেই তাঁর পকেট থেকে একটি চিপসের প্যাকেট বের করেন এবং তাতে এক হাজার ইয়াবা পাওয়া যায়। আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁকে সুধারাম মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
