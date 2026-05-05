Ajker Patrika
জামালপুর

জমি নিয়ে বিরোধ, দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৫ জনকে পিটিয়ে জখম

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি 
জমি নিয়ে বিরোধ, দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৫ জনকে পিটিয়ে জখম
ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের ইসলামপুরে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে ধরে দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ পাঁচ ব্যক্তিকে পিটিয়ে আহত করার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার (৪ মে) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার চিনাডুলী ইউনিয়নের ডেবরাইপ্যাচ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন চিনাডুলী এস এন উচ্চবিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী রোমা আক্তার (১৭), আবু হুরাইয়া (১৭), ডেবরাইপ্যাচ গ্রামের ফেলু মোল্লার ছেলে মিয়ার মোল্লা (৫০), আকালু ফকিরের ছেলে রফিকুল (৪৫) এবং জয়নাল ফকিরের মেয়ে লাকী বেগম (২৫)।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ইসলামপুর উপজেলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডেপরাইপ্যাচ গ্রামের মৃত নুরল শেখের ছেলে ইমান আলী শেখের সঙ্গে প্রতিবেশী জয়নাল ফকিরের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে। এ নিয়ে একাধিক মামলা চলছে।

গতকাল বিকেলে বসতবাড়ির অদূরে নিজেদের ভোগদখলীয় জমিতে ভুট্টা তুলতে গেলে প্রতিপক্ষ ইমান আলী শেখের লোকজন ভুক্তভোগীদের পিটিয়ে গুরুতর আহত করেন।

জমির মালিক জয়নাল ফকির বলেন, ‘আমার ভোগদখলীয় জমিতে ভুট্টা তুলতে গেলে ইমান আলী শেখের লোকজন আমাদের ওপর হামলা চালায়। এতে পাঁচজন গুরুতর আহত হয়।’

অভিযুক্ত ইমান আলী শেখ বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। খোঁজখবর নিয়ে বলতে হবে। তবে আমাদের সঙ্গে জমিজমা নিয়ে বিরোধ রয়েছে।’

চিনাডুলী এস এন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মুজাহিদুল ইসলাম বিষয় বলেন, ‘চলতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া আমাদের বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে মারধর করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।’

ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার এ এ এম আবু তাহের বলেন, মারামারির ঘটনায় আহত হয়ে দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসা নিয়েছে। এ ছাড়া গুরুতর আহত মিয়ার মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল কাইয়ুম গাজীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাঁর ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল নম্বরে চেষ্টা করা হলে কল রিসিভ করে পরিদর্শক (তদন্ত) রফিকুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ইসলামপুরজামালপুরময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সম্পর্কিত

সরকারি ভাতা পেতে ঘুষ নয়, অভিযোগের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী সোহেল মনজুরের

সরকারি ভাতা পেতে ঘুষ নয়, অভিযোগের আহ্বান প্রতিমন্ত্রী সোহেল মনজুরের

জমি নিয়ে বিরোধ, দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৫ জনকে পিটিয়ে জখম

জমি নিয়ে বিরোধ, দুই এসএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৫ জনকে পিটিয়ে জখম

পঞ্চগড়ে নিজের বাসে পিষ্ট হয়ে সুপারভাইজারের মৃত্যু

পঞ্চগড়ে নিজের বাসে পিষ্ট হয়ে সুপারভাইজারের মৃত্যু

রাজশাহীতে ট্রাকের ধাক্কায় দরজি নিহত, দুই ট্রাকে আগুন

রাজশাহীতে ট্রাকের ধাক্কায় দরজি নিহত, দুই ট্রাকে আগুন