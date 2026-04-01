Ajker Patrika
পটুয়াখালী

২২ কেজি ৭০০ গ্রামের কোরাল মাছ বিক্রি ৩০ হাজার টাকায়

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
২২ কেজি ৭০০ গ্রামের কোরাল মাছ বিক্রি ৩০ হাজার টাকায়
আজ সকালে কুয়াকাটার মাছ বাজারে আনা হয় বিশাল আকারের এই কোরাল মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এক জেলের জালে ২২ কেজি ৭০০ গ্রাম ওজনের একটি কোরাল মাছ ধরা পড়েছে। পরে মাছটি নিলামে ৩০ হাজার ৬৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

আজ বুধবার (১ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে মাছটি কুয়াকাটার মাছের বাজারে আনা হলে সেটি দেখতে ভিড় করে উৎসুক জনতা। পরে নিলামের মাধ্যমে পাইকারি ব্যবসায়ী মোস্তাফিজ ১ হাজার ৩৫০ টাকা কেজি দরে মাছটি কিনে নেন।

জানা গেছে, গভীর রাতে সুন্দরবনসংলগ্ন সাগরের ৭ নম্বর এলাকায় ফারুক মাঝি (৫৫) নামের এক জেলের জালে মাছটি ধরা পড়ে। চলতি বছর এই উপকূলে জেলেদের জালে ধরা পড়া কোরাল মাছের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় বলে জানিয়েছেন মৎস্যসংশ্লিষ্টরা।

খান ফিশের পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর খান বলেন, বড় আকারের কোরাল মাছের বাজারে বেশ চাহিদা রয়েছে। তাই এমন মাছ তুলনামূলক ভালো দামে বিক্রি করা যায়।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, উপকূলের জেলেদের জালে বড় আকারের মাছ ধরা পড়া ইতিবাচক লক্ষণ। সামুদ্রিক মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা সঠিকভাবে মেনে চললে ভবিষ্যতে জেলেরা আরও বেশি মাছ পাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

মৌলভীবাজারে উপজেলা পর্যন্ত চালু হচ্ছে আইসোলেশন কর্নার

ফেসবুক পেজ ফিরে পেলেন ভাইরাল তাজু ভাই

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০