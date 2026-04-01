২২ কেজি ৭০০ গ্রামের কোরাল মাছ বিক্রি ৩০ হাজার টাকায়

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে এক জেলের জালে ২২ কেজি ৭০০ গ্রাম ওজনের একটি কোরাল মাছ ধরা পড়েছে। পরে মাছটি নিলামে ৩০ হাজার ৬৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
আজ বুধবার (১ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে মাছটি কুয়াকাটার মাছের বাজারে আনা হলে সেটি দেখতে ভিড় করে উৎসুক জনতা। পরে নিলামের মাধ্যমে পাইকারি ব্যবসায়ী মোস্তাফিজ ১ হাজার ৩৫০ টাকা কেজি দরে মাছটি কিনে নেন।
জানা গেছে, গভীর রাতে সুন্দরবনসংলগ্ন সাগরের ৭ নম্বর এলাকায় ফারুক মাঝি (৫৫) নামের এক জেলের জালে মাছটি ধরা পড়ে। চলতি বছর এই উপকূলে জেলেদের জালে ধরা পড়া কোরাল মাছের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় বলে জানিয়েছেন মৎস্যসংশ্লিষ্টরা।
খান ফিশের পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর খান বলেন, বড় আকারের কোরাল মাছের বাজারে বেশ চাহিদা রয়েছে। তাই এমন মাছ তুলনামূলক ভালো দামে বিক্রি করা যায়।
কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, উপকূলের জেলেদের জালে বড় আকারের মাছ ধরা পড়া ইতিবাচক লক্ষণ। সামুদ্রিক মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা সঠিকভাবে মেনে চললে ভবিষ্যতে জেলেরা আরও বেশি মাছ পাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।
