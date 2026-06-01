Ajker Patrika
ঢাকা

সুপ্রিম কোর্টের একটি ভবন থেকে কর্মচারীর লাশ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জুন ২০২৬, ১৬: ১২
কামাল উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারী কামাল উদ্দিনের (৫০) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরের দিকে সুপ্রিম কোর্টের বিজয় একাত্তর ভবনের একটি বাথরুমের পেছন থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গলায় রশি লাগানো অবস্থায় তাঁর লাশ ঝোলানো ছিল। পরে খবর পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন ও পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন থেকে জানা গেছে, কামাল উদ্দিন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের জমাদার ছিলেন। পুলিশ লাশ উদ্ধারের পর সুরতহাল করছে।

বিষয়:

সুপ্রিম কোর্টঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগআত্মহত্যালাশ
