দাম বাড়ল পেট্রল-অকটেন-কেরোসিনের

ভোক্তাপর্যায়ে জ্বালানি তেলের মূল্য আবারও বাড়িয়েছে সরকার। জুন মাসের জন্য পেট্রল, অকটেন ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি পাঁচ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তবে ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
আজ রোববার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, নতুন মূল্য অনুযায়ী ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ১১৫ টাকা, অকটেন ১৪৫, পেট্রল ১৪০ ও কেরোসিন ১৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন এ দাম আগামীকাল সোমবার (১ জুন) থেকে কার্যকর হবে।
নতুন নির্ধারণ করা মূল্য অনুযায়ী মে মাসের তুলনায় অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারপ্রতি পাঁচ টাকা বাড়ল। তবে ডিজেলের দাম আগের মতোই ১১৫ টাকা রাখা হয়েছে।
গত ১৮ এপ্রিল জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জারি করা প্রজ্ঞাপনে ডিজেলের দাম বাড়িয়ে প্রতি লিটার ১১৫ টাকা ও অকটেন ১৪০ টাকা নির্ধারণ করে। একই সঙ্গে পেট্রলের দাম ১৩৫ টাকা ও কেরোসিনের ১৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরে ৩০ এপ্রিল জারি করা আরেক প্রজ্ঞাপনে মে মাসের জন্য জ্বালানি তেলের দাম অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ফলে মে মাসজুড়ে ডিজেল ১১৫ টাকা, কেরোসিন ১৩০, অকটেন ১৪০ ও পেট্রল ১৩৫ টাকা লিটার দরে বিক্রি হয়েছে।
