চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের এক মাস পর আসামি গ্রেপ্তার

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ জুন ২০২৬, ১৭: ০২
গ্রেপ্তার মোহাম্মদ ফারুক। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার এক মাস পর মোহাম্মদ ফারুক (২৪) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল রোববার দিবাগত রাতে চট্টগ্রামের রাউজান পাহাড়তলী মহামুনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে আনোয়ারা থানা-পুলিশ। আজ সোমবার (১ জুন) দুপুরে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী। গ্রেপ্তার ফারুক রায়পুর ইউনিয়নের পূর্ব গহিরা এলাকার আজিজুল হকের ছেলে। তিনি ধর্ষণের ঘটনার ৩ নম্বর আসামি।

পুলিশ জানায়, চাঞ্চল্যকর তৃতীয় শ্রেণির শিশুশিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের পর অভিযুক্তরা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে চলে যায়। পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করে।

গত ২৭ এপ্রিল রাতে তৃতীয় শ্রেণির এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে মুদিদোকানে আটকে রাতভর দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়। পরে ওই শিক্ষার্থীর মা বাদী হয়ে চারজনকে অভিযুক্ত করে থানায় ধর্ষণ মামলা করেন। ঘটনাটি জানাজানি হলে আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকায় স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিভিন্ন পেশার লোকজন বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন।

ওসি জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ‘গ্রেপ্তার আসামিকে আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। জড়িত বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

