Ajker Patrika
পটুয়াখালী

পবিপ্রবিতে হামলা: বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের ২৬ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ১

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১৫: ৫৩
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ওপর হামলার ঘটনায় দুমকী উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের ২৬ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলার পর অভিযান চালিয়ে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিভাগের সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা মুকিত মিয়া বাদী হয়ে দুমকী থানায় মামলাটি করেন।

পুলিশ জানায়, মামলার এজাহারভুক্ত ১১ নম্বর আসামি উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য গোলাম কিবরিয়াকে বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দুমকী উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের চরবয়ড়া গ্রামের জাফর হাওলাদারের ছেলে।

দুমকী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম উদ্দিন বলেন, মামলা দায়েরের পরপরই আসামিদের গ্রেপ্তারে বিশেষ টিম গঠন করা হয়। অভিযানের অংশ হিসেবে গতকাল রাতেই গোলাম কিবরিয়াকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে। এ ছাড়া অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এর আগে গত সোমবার (১১ মে) সকাল ৯টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। তাঁরা উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। কর্মসূচি চলাকালে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে যুবদল নেতা রিপন শরীফের নেতৃত্বে বহিরাগত ব্যক্তিরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ওপর হামলা চালান। এতে ৩০ কর্মকর্তা-কর্মচারী আহত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়পটুয়াখালীবিএনপিশিক্ষকগ্রেপ্তারবরিশাল বিভাগপবিপ্রবিহামলাজেলার খবর
