Ajker Patrika
মাদারীপুর

গ্রেপ্তারের ভয়ে ইয়াবা গিলে ফেললেন যুবক, গুরুতর অবস্থায় ঢাকায় প্রেরণ

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১৬: ০২
ইয়াবা গিলে ফেলে গুরুতর অসুস্থ মাদককারবারি সোহাগ ফকির। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হাতে গ্রেপ্তারের ভয়ে ১৯টি ইয়াবা গিলে ফেললেন যুবক। পরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এই অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার সোহাগ ফকির (৩৬) মাদারীপুর সদর উপজেলার পশ্চিম রাস্তি গ্রামের মৃত মোফাজ্জেল ফকিরের ছেলে।

পুলিশ, হাসপাতাল ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক উদ্ধার অভিযানে সদর উপজেলার পূর্ব রাস্তি এলাকায় যান জেলার গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা। এ সময় সেখানকার একটি স মিলের পাশ থেকে পশ্চিম রাস্তি গ্রামের সোহাগ ফকিরকে আটক করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সোহাগ কৌশলে তাঁর সঙ্গে থাকা একটি প্যাকেট ছিঁড়ে ১৯টি ইয়াবা গিলে ফেলেন। এ সময় আরেকটি প্যাকেটে থাকা ১৯টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে আটক করে মাদারীপুর গোয়েন্দা পুলিশের অফিসে নিয়ে আসা হয়। এ সময় ওই মাদক কারবারি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে রাতেই তাঁকে মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে আজ দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মাদারীপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু নাঈম বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সদর মডেল থানায় মাদক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি ইয়াবা গিলে ফেলেছেন। এতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রথমে তাঁকে মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিষয়:

মাদারীপুরগোয়েন্দা পুলিশইয়াবাপুলিশমাদারীপুর সদরমৃতযুবকডিবি
বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

