মণিপুর রাজ্যে সশস্ত্র হামলায় কুকিদের ৩ গির্জা নেতাকে হত্যা, উত্তেজনা

ভারতের মণিপুর রাজ্যে সশস্ত্র হামলায় কুকি সম্প্রদায়ের তিন গির্জা নেতা নিহত হয়েছেন। বুধবার (১৩ মে) সকালে কাংপোকপি জেলায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। এতে আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ি জেলাগুলোতে চলমান জাতিগত উত্তেজনার মধ্যে এই হামলা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
নিহতরা হলেন—রেভারেন্ড ভি. সিটলহৌ, রেভারেন্ড কাইগৌলেন এবং পাস্তর পাওগৌলেন। তাঁরা সবাই থাদৌ ব্যাপটিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কুকি সংগঠনগুলোর দাবি, তাঁরা শান্তি ও পুনর্মিলনের প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলেন।
স্থানীয় পুলিশের বরাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গির্জা নেতারা চুরাচাঁদপুর থেকে কাংপোকপির দিকে ফিরছিলেন। এর আগে তাঁরা গির্জা নেতাদের একটি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। পথে কোটজিম ও কোটলেন এলাকার মাঝামাঝি স্থানে তাঁদের বহনকারী দুটি গাড়ির ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়।
নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী হামলার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে তদন্ত এখনো চলছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে দায়ী করা হয়নি।
নিহতদের একজন ভুমথাং সিটলহৌ অতীতে মণিপুর ব্যাপটিস্ট কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্থানীয় সূত্র বলছে, তিনি কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান উত্তেজনা কমাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছিলেন। সম্প্রতি কোহিমায় দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পুনর্মিলনী বৈঠক আয়োজনেও তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন।
ঘটনার পর এক বিবৃতিতে মণিপুর রাজ্যে বসবাসকারী কুকি জনগোষ্ঠীর শীর্ষ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ‘কুকি ইনপি মণিপুর’ এই হামলাকে ‘নির্মম ও পরিকল্পিত সহিংসতা’ বলে উল্লেখ করেছে। সংগঠনটি দাবি করেছে, জেলিয়াংরং ইউনাইটেড ফ্রন্ট নামের একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী এই হামলার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। যদিও নিরাপত্তা বাহিনী এই বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।
এদিকে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে এমন বর্বর সহিংসতার কোনো স্থান সভ্য সমাজে নেই।’
২০২৩ সাল থেকে মণিপুরে মেইতেই ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের সংঘাতে শত শত মানুষ নিহত এবং হাজারো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, নতুন এই হামলা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে আরও কঠিন করে তুলবে।
ভারত তিব্বতের কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রার জন্য হিমালয়ের লিপুলেখ গিরিপথ পুনরায় খুলে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ভারত-নেপাল সম্পর্কে। বিতর্কিত কালাপানি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এই গিরিপথ নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে নেপাল ভারতের পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
ফিলিপাইনের সিনেট ভবনে বুধবার (১৩ মে) সন্ধ্যায় এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) পরোয়ানাভুক্ত সিনেটর রোনাল্ড ডেলা রোসাকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান চালালে এই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বর্ণাঢ্য আয়োজনে স্বাগত জানিয়েছে চীন। বুধবার (১৩ মে) সন্ধ্যায় বেইজিংয়ে পৌঁছালে তাঁকে ঘিরে আয়োজন করা হয় লাল গালিচা সংবর্ধনা। দুই দিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের জন্য চীনে গেছেন ট্রাম্প।২ ঘণ্টা আগে
তামিলনাড়ুর নতুন মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয় তাঁর ঘনিষ্ঠ জ্যোতিষী রাধান পণ্ডিতকে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে আজ বুধবার সমালোচনার মুখে তাঁর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।৫ ঘণ্টা আগে