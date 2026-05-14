Ajker Patrika
মাদারীপুর

শিবচরে কুকুরের কামড়ে আহত ৮, তিন শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
শিবচরে কুকুরের কামড়ে আহত ৮, তিন শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুর জেলার শিবচরে কুকুরের কামড়ে কমপক্ষে আটজন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে তিন শিশু মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিন শিশু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার শিরুয়াইল ইউনিয়নের উৎরাইল গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুর পর্যন্ত আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিন শিশু ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অন্যরা চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, বুধবার সকালে উৎরাইল ২ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যের বাজার এলাকায় অতর্কিতভাবে একটি কুকুর নারী, পুরুষ ও শিশুদের কামড়াতে থাকে। এ সময় কেরামত আলী ব্যাপারীর মেয়ে মরিয়ম আক্তার (৫), ওবায়দুর ব্যাপারীর ছেলে আয়ান (২), মো. বাদলের ছেলে মুরসালিন (৫), রুবেল ব্যাপারীর মেয়ে রুবিনাসহ (৫) কমপক্ষে আটজন কুকুরের কামড়ে আহত হয়। এই ঘটনায় এলাকায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা লিয়াকত ব্যাপারী বলেন, ‘এই এলাকার রাস্তাঘাটে দল বেঁধে কুকুর ঘুরে বেড়ায়। বাচ্চারা সকালে মসজিদে আরবি পড়তে, স্কুলে যেতে ভয় পায়। উৎরাইল নয়াবাজার, কৃষি ব্যাংকের মোড়, মধ্যের বাজার এলাকায় ১০-১২টি কুকুর দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। বুধবার সকালে এক বাচ্চাকে একটি কুকুর পায়ে কামড় দেয়। দুপুরের দিকে কুকুরটি আরও তিন বাচ্চার মুখে মারাত্মকভাবে কামড় দিয়ে মাংস তুলে নেয়। এ সময় নারী-পুরুষসহ বড়দেরও কামড়ায়।’

লিয়াকত ব্যাপারী আরও বলেন, ‘আমার ভাতিজির মুখের মাংস তুলে নিছে কুকুরে। প্রায় ৩০ মিনিটের মধ্যে সাত-আটজনকে কামড়ায়। প্রথমে আমরা শিবচর হাসপাতালে যাই। সেখানে ভ্যাকসিন না থাকায় ঢাকা মেডিকেলে চলে যাই। সেখানে আমরা আহত সাতজনকে নিয়ে যাই।’

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বৃহস্পতিবার এলাকায় সতর্কভাবে চলাচলের জন্য মাইকিং করা হয়েছে।

শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান বলেন, ‘খুবই দুঃখজনক। বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি। তা ছাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভ্যাকসিন রয়েছে কি না, এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা মেডিকেলকুকুরমাদারীপুর সদরআহতশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে আলোচনায় ‘মানিক-রতন’

নরসিংদীতে আলোচনায় ‘মানিক-রতন’

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতি: আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এমপি কামরুলের ক্ষোভ

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতি: আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এমপি কামরুলের ক্ষোভ

এবার কোরবানির হাট কাঁপাতে আসছে ‘সম্রাট’

এবার কোরবানির হাট কাঁপাতে আসছে ‘সম্রাট’

বরগুনার আমতলীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

বরগুনার আমতলীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা