এবার কোরবানির হাট কাঁপাতে আসছে ‘সম্রাট’

এবার কোরবানির হাট কাঁপাবে দিনাজপুরের সম্রাট! আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সুঠাম দেহের এই ষাঁড়কে। ধূসর রঙের ষাঁড়টির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট ও উচ্চতা ৫ ফুট। ওজন ৩০ মণ অর্থাৎ ১ হাজার ১২৫ কেজি। ভালোবেসে মালিক এর নাম রেখেছেন ‘সম্রাট’। সম্রাটের মতোই এর ভাবভঙ্গি। যত্নআত্তিও করতে হয় সম্রাটের মতোই। মালিকের আশা, সম্রাটকে বিক্রি করবেন ১২ লাখ টাকায়।
শান্ত স্বভাবের শাহিওয়াল-ফ্রিজিয়ান ক্রস জাতের এই ষাঁড়কে দেশীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক খাবার দিয়ে নিজের বাড়িতে লালন-পালন করেছেন দিনাজপুরের ফুলবাড়ী ও পার্বতীপুর উপজেলার শেষ সীমানার হামিদপুর ইউনিয়নের মধ্যদুর্গাপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। শুধু সম্রাট নয়, উন্নত জাতের আরও ১০টি গরু লালন-পালন করেছেন তিনি। ব্যবসার পাশাপাশি শখের বসে গরু পালন করছেন আব্দুর রাজ্জাক।
রাজ্জাকের ছোট ভাই মাহাবুবসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা বলেন, সন্তানের মতো করেই সম্রাটকে লালন-পালন করা হচ্ছে। পরিবারের সবাই মিলে যত্ন দিয়ে তাকে বড় করা হয়েছে। সম্রাট নামে ডাক দিলে ষাঁড়টি সাড়া দেয় এবং ঘুরে তাকায় বলে দাবি করেন তাঁরা। বড় মায়ায় পড়ে গেছেন তাঁরা সম্রাটের প্রতি।
রাজ্জাকের খামারে প্রায় দুই বছর আগে শাহিওয়াল জাতের গাভি থেকে জন্ম নেয় সম্রাট। জন্মের পর সম্রাটকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক খাবার খড়, ঘাস, ছোলা, মসুরের ডাল ও ভুসি, ভুট্টার আটা, খুদের ভাত, খৈল, ধানের গুঁড়া ও চিটা গুড় খাইয়ে লালন-পালন করা হচ্ছে। মাঝেমধ্যে কাঁচা কলা, গাজর, আপেল, কাঁঠাল, বাঁধাকপিসহ বিভিন্ন মৌসুমি ফলও খাওয়ানো হয়। থাকার জায়গায় ২৪ ঘণ্টার জন্য ফ্যান রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকলে হাতপাখা দিয়েও সম্রাটকে বাতাস করতে হয়। প্রতিদিন তিন-চারবার গোসল করাতে হয়। এতে প্রতিদিন খরচ হয় ৮০০ থেকে এক হাজার টাকা। বিশালাকৃতির ষাঁড়টি হাটে আনা-নেওয়া করা কষ্টকর, তাই বাড়ি থেকেই সম্রাটকে বিক্রি করতে চান বলে জানান রাজ্জাক।
রাজ্জাক জানান, নিজের সন্তানের মতো অনেক যত্নে সম্রাটকে লালন-পালন করেছেন তিনি। সম্রাটকে বিক্রি করতে তাঁর কষ্ট হবে খুবই। তারপরও এর দাম হেঁকেছেন ১২ লাখ টাকা। তবে আলোচনাসাপেক্ষে এর কিছুট কমবেশি হতে পারে।
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সারা দেশের মতো নরসিংদীতেও পশুর মালিকদের ব্যস্ততা বেড়েছে। গরু-ছাগল বেচাকেনার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এবার নরসিংদীতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘মানিক’ ও ‘রতন’ নামের দুটি অস্ট্রেলিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গরু। গরু দুটি রায়পুরা উপজেলার চরমধুয়া....৪ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে তিনটিতে কোনো শিক্ষককে পাননি সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) কামরুজ্জামান কামরুল। এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষকদের দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।১৫ মিনিট আগে
বরগুনার আমতলী উপজেলার খুরিয়ার খেয়াঘাট এলাকায় মাজহারুল ইসলাম মনোয়ার (৪০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মনোয়ার উপজেলার দক্ষিণ আমতলী গ্রামের মো. জয়নাল মৃধার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
মাদারীপুর জেলার শিবচরে কুকুরের কামড়ে কমপক্ষে আটজন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে তিন শিশু মারাত্মকভাবে আহত হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিন শিশু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার শিরুয়াইল ইউনিয়নের উৎরাইল গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুর পর্যন্ত আহত...১ ঘণ্টা আগে