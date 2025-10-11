Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পটুয়াখালী

র‍্যাবের গাড়ি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ২, আহত ২৯

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীতে র‍্যাবের গাড়ি ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ দুজন নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা হলো র‍্যাবের গাড়িচালক এএসআই হালিম ও দুই বছরের এক শিশু। এই ঘটনায় র‍্যাব সদস্যসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ফতুল্লা এলাকায় পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, র‍্যাব-৮-এর একটি গাড়ি বরিশাল থেকে কুয়াকাটার উদ্দেশে যাচ্ছিল। একই সময় কুয়াকাটা থেকে বরিশালগামী ধানসিঁড়ি ক্ল্যাসিক পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে র‍্যাবের গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে র‍্যাবের এএসআই হালিম মারা যান এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়। র‍্যাবের গাড়িতে থাকা প্রায় ৩০ জনের মধ্যে অন্তত ২২ জন আহত হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজ শুরু করে। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা যোগ দিয়ে আহত ব্যক্তিদের পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক বেলাল উদ্দিন বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল থেকে র‍্যাবের গাড়িতে থাকা ১৩ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। সেখানে র‍্যাবের ড্রাইভার ও দুই বছরের একটি শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছি।’

পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তামান্না রহমান বলেন, এ পর্যন্ত ২৯ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং ২০-২২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালসহ অন্যান্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

পটুয়াখালীদুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

সম্পর্কিত

রাতভর ধর্ষণে কিশোরীর মৃত্যু, প্রেমিকসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

রাতভর ধর্ষণে কিশোরীর মৃত্যু, প্রেমিকসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাবেক সভানেত্রী গাঁজাসহ গ্রেপ্তার

মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাবেক সভানেত্রী গাঁজাসহ গ্রেপ্তার

র‍্যাবের গাড়ি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ২, আহত ২৯

র‍্যাবের গাড়ি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশুসহ নিহত ২, আহত ২৯

সারজিস আলমের নেতৃত্বে পঞ্চগড়ে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি বিরোধী লংমার্চ

সারজিস আলমের নেতৃত্বে পঞ্চগড়ে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি বিরোধী লংমার্চ