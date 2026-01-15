Ajker Patrika

ফরিদপুরে ১১ দলের ইউনিয়ন কমিটির আহ্বায়ককে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম

ফরিদপুর প্রতিনিধি
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আলমগীর হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আলমগীর হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে নগরকান্দা উপজেলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের এক ইউনিয়ন নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ককে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল বুধবার রাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে নগরকান্দা থানায় অভিযোগ করা হয়।

আহত নেতা হলেন উপজেলার তালমা ইউনিয়নের কদমতলী গ্রামের আলমগীর হোসেন (৩৬)। তিনি তালমা ইউনিয়নে ১১-দলীয় জোটের নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ক। জোটপ্রার্থী খেলাফত মজলিসের মাওলানা আকরাম

আলীর পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রম চালান তিনি।

থানায় অভিযোগকারী রিয়াদুল ইসলাম আহত আলমগীরের ভাই। অভিযোগে রিয়াদুল জানান, তাঁর ভাই আলমগীর জামায়াতের কর্মী এবং জোটের ইউনিয়ন নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ক। গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে পার্শ্ববর্তী লস্করদিয়া বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকজন ধারালো অস্ত্র ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এবং কুপিয়ে আলমগীরকে জখম করেন। এ ঘটনায় কদমতলী গ্রামের রাশেদ মোল্যা (৪৫), মিলন শেখ (৩৫) ও শাহিন সরদারের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।

জানা গেছে, অভিযুক্ত মিলন শেখ ও রাশেদ মোল্ল্যা আগে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য লাবু চৌধুরীর সমর্থক ছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খায়রুল হোসেনের সমর্থক হয়েছেন তাঁরা। সাত বছর আগে জমিতে গাছের ছায়া পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলমগীরের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে আলমগীরের ওপর হামলা চালান তাঁরা। আলমগীর বর্তমানে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রিয়াদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সাত বছর আগে তুচ্ছ একটা ঘটনা ঘটেছিল, তা আমাদের মনেও নেই। মূলত ৫ আগস্টের পরে হামলাকারীরা বিএনপিতে চলে যায় আর আমার ভাই একা জামায়াত করছেন। জামায়াতের হয়ে কাজ করায় তাঁকে হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছিল হামলাকারীরা।’

নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুর রহমান বাবুল তালুকদার দাবি করেন, হামলাকারীরা কেউই বিএনপির না। ষড়যন্ত্র করে এ ঘটনায় বিএনপির নাম জড়ানো হচ্ছে।

খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা আকরাম আলী বলেন, ‘আমাদের একজন কর্মীকে অন্যায়ভাবে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে।’ তিনি হামলাকারীদের বিচার দাবি করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজ বিকেলে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত প্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম রসুল সামদানী বলেন, মারামারির ঘটনায় অভিযোগ নেওয়া হয়েছে এবং মামলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, সেটা তদন্ত শেষে বলা যাবে।

ফরিদপুরনগরকান্দাঢাকা বিভাগনির্বাচনআহতজেলার খবররাজনৈতিক দলজামায়াতে ইসলামী
