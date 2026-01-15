ক্রিকেটারদের বিপিএল ‘বয়কট’, হচ্ছে না নোয়াখালী-চট্টগ্রামের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামের বক্তব্য ঘিরে গতকাল থেকেই উত্তপ্ত দেশের ক্রিকেট। তিনি পদত্যাগ না করলে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন গত রাতেই সব ধরনের ক্রিকেট বন্ধের হুমকি দিয়েছেন। ক্রিকেটাররা হোটেল শেরাটনে যাচ্ছেন। ফলে আজ দুপুরে বিপিএলের নোয়াখালী এক্সপ্রেস-চট্টগ্রাম রয়্যালস ম্যাচ হচ্ছে না।
কোয়াব সভাপতির ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সকালে বিসিবি এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে নাজমুলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ ও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর কাছে লিখিত জবাব চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে। ২০২৬ বিপিএলের শেষটা যেন ভালোভাবে হয়, তাই শাস্তির ব্যবস্থা নিচ্ছে বিসিবি। বোর্ডের বিজ্ঞপ্তির পর জানা গেল, বেলা ১টায় বনানী হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করবেন কোয়াব সভাপতি মিঠুন। সে সময় মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হওয়ার কথা নোয়াখালী-ঢাকা ম্যাচ। সাধারণত ম্যাচ শুরুর দুই ঘণ্টা আগে টিম বাস আসার কথা। কিন্তু এখন ১২টা পেরিয়ে গেলেও কোনো দলের টিম বাস আসেনি। সব ক্রিকেটার বনানী শেরাটন হোটেলে যাচ্ছেন।
২০২৬ বিপিএল শেষ ভাগে চলে এসেছে। ৩৪ ম্যাচের মধ্যে ২৪ ম্যাচ হয়েছে সিলেটে। দুই দিনের বিরতি শেষে আজ শুরু হচ্ছে ঢাকা পর্ব। মিরপুরে বেলা ১টায় মাঠে গড়ানোর কথা চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। সূচি অনুযায়ী সন্ধ্যায় হওয়ার কথা রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানস ম্যাচ। ১টার সময় বনানীর শেরাটন হোটেলে কোয়াব সভাপতি মিঠুনের সংবাদ সম্মেলনে কী সিদ্ধান্ত আসে, সেটাই জানার অপেক্ষা। সব মিলিয়ে দেশের ক্রিকেটে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে।
যদি বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না খেলে, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিসিবির কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর শঙ্কা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপের হিসাব বাদ দিলেও অংশগ্রহণ করলে আইসিসি দলগুলোকে ন্যূনতম একটা ফি দিয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে গতকাল বিসিবিতে খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়া মাহফিল শেষে সাংবাদিকদের নাজমুল বলেন, ‘আমরা তো প্রত্যেকবারই বলতে পারি, তোমরা খেলতে পারনি। তোমাদের পেছনে যত টাকা খরচ করেছি, এই টাকা তোমাদের কাছ থেকে নিতে থাকি। তোমরা ফেরত দাও। সেই টাকা কি তাদের কাছে ফেরত চাচ্ছি নাকি?’
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলটসহ অনেকেই। ভারত থেকে সরিয়ে বিশ্বকাপের আরেক আয়োজক শ্রীলঙ্কায় লিটনদের ম্যাচ আয়োজনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চললেও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। আজ বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘বোর্ডের এখানে লাভ বা ক্ষতি কিছু নেই। বাংলাদেশ এখানে খেলুক বা না খেলুক, এখানে বোর্ডের লাভ-ক্ষতির কোনো বিষয় নেই। অন্তত এই বিশ্বকাপের জন্য।’
কদিন আগে তামিম ইকবালকে ‘পরীক্ষিত ভারতীয় দালাল’ বলায় তোপের মুখে পড়েন এম নাজমুল ইসলাম। তাসকিন আহমেদ, নাজমুল হোসেন শান্ত, রুবেল হোসেন, মুমিনুল হকরা তখন নাজমুলের পেশাদারত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মিঠুনও গত রাতে নাজমুলের শব্দচয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।
