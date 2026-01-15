Ajker Patrika

বান্দরবানে এনসিপি নেতার পদত‍্যাগ

বান্দরবান প্রতিনিধি
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নবগঠিত কমিটির যুগ্ম আহ্বায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন মিত্রজয় তঞ্চঙ্গ‍্যা।

জানা গেছে, ১২ জানুয়ারি জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নতুন কমিটির অনুমোদন দেয় জেলা কমিটি। অনুমোদনের তিন দিন পর ১৫ জানুয়ারি এই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক দায়িত্ব থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।

পদত্যাগপত্রে তিনি পারিবারিক অসুবিধার কথা বর্ণনা করেন। তবে মিত্রজয় তঞ্চঙ্গ‍্যার পদত‍্যাগের পর নবগঠিত কমিটির আরও কয়েকজন সদস্যের পদত‍্যাগের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

এ ব‍্যাপারে এনসিপির সদ‍্য অনুমোদিত কমিটির আহ্বায়ক পুহ্লাঅং মারমা বলেন, ‘এনসিপি থেকে পদত্যাগ করা কিংবা না করা আমার ব‍্যক্তিগত বিষয়, আমাদের কমিটির কোনো সমস্যা হবে না।’

বিষয়:

বান্দরবানচট্টগ্রাম বিভাগরোয়াংছড়িজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

আজকের রাশিফল: আপনার স্পষ্ট কথা কারও বুক ফুটা করে দিতে পারে, পকেট সামলান

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

বিমানের পরিচালক হলেন খলিলুর রহমান, ফয়েজ তৈয়্যব ও ইসি সচিব

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

সম্পর্কিত

ভালুকায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল প্রধান শিক্ষকের

ভালুকায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল প্রধান শিক্ষকের

অষ্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেহা কবিরের গণসংযোগ

অষ্টগ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী রেহা কবিরের গণসংযোগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম ছাত্রদলের

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম ছাত্রদলের

এক বছরে যশোর সীমান্তে ৮৫ কোটি ৭২ লাখ টাকার চোরাচালানের পণ্য জব্দ, আটক ১৬৫ জন

এক বছরে যশোর সীমান্তে ৮৫ কোটি ৭২ লাখ টাকার চোরাচালানের পণ্য জব্দ, আটক ১৬৫ জন