বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নবগঠিত কমিটির যুগ্ম আহ্বায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন মিত্রজয় তঞ্চঙ্গ্যা।
জানা গেছে, ১২ জানুয়ারি জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নতুন কমিটির অনুমোদন দেয় জেলা কমিটি। অনুমোদনের তিন দিন পর ১৫ জানুয়ারি এই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক দায়িত্ব থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন।
পদত্যাগপত্রে তিনি পারিবারিক অসুবিধার কথা বর্ণনা করেন। তবে মিত্রজয় তঞ্চঙ্গ্যার পদত্যাগের পর নবগঠিত কমিটির আরও কয়েকজন সদস্যের পদত্যাগের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।
এ ব্যাপারে এনসিপির সদ্য অনুমোদিত কমিটির আহ্বায়ক পুহ্লাঅং মারমা বলেন, ‘এনসিপি থেকে পদত্যাগ করা কিংবা না করা আমার ব্যক্তিগত বিষয়, আমাদের কমিটির কোনো সমস্যা হবে না।’
