Ajker Patrika

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ২৩
আনোয়ার হোসেন মানিক। ছবি: সংগৃহীত
আনোয়ার হোসেন মানিক। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মানিককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ বৃহস্পতিবার নগরীর নিজ বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে নগরীর কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মো. মাইনুল জাকির বলেন, সেনাবাহিনী তাঁকে আটক করে আজ সকালে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করেছে। আমরা দেখছি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে কি না। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

বিএনপিআটকসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরপাঠকের আগ্রহসেনাবাহিনী
এলাকার খবর
