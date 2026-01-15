সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মানিককে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ বৃহস্পতিবার নগরীর নিজ বাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে নগরীর কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মো. মাইনুল জাকির বলেন, সেনাবাহিনী তাঁকে আটক করে আজ সকালে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করেছে। আমরা দেখছি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আছে কি না। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
