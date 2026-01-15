Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: আপনার স্পষ্ট কথা কারও বুক ফুটা করে দিতে পারে, পকেট সামলান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ৫৮
মেষ

আজ আপনার জেদ বুর্জ খলিফার চেয়েও উঁচুতে থাকবে। পুরোনো কোনো চাচা বা খালু হুট করে এসে হাজির হতে পারেন। সাবধান, আজকের দিনে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে লোন বা টাকা নিয়ে কথা বলতে যাবেন না, ইজ্জত এবং মানিব্যাগ দুটোই পাংচার হতে পারে। ব্যাংকে টাকা রাখার আগে ভাবুন। কারণ, আজ আপনার খরচ করার স্টাইল দেখে মনে হবে, আপনি আরব দেশের শেখ! অনলাইনে 'অর্ডার' বাটনে ক্লিক করার আগে তিনবার নিশ্বাস নিন। কেউ তর্কে ডাকলে মুচকি হাসুন, সে ঘাবড়ে গিয়ে নিজেই পালাবে।

বৃষ

আপনি তো আবার আস্ত একখান একগুঁয়েমির আড়ত! নক্ষত্ররা বলছে আপনার অসীম ধৈর্য আজ অফিসের বসের গালি হজম করতে সাহায্য করবে। প্রেমের সম্পর্কে আজ প্রচুর রোমান্স, কিন্তু সাবধান—বেশি আনন্দে বিরিয়ানি বা মিষ্টি খেয়ে পেটটা ফুটবল করে ফেলবেন না। আজ এতই 'ধীরে' চলবেন যে জিপিএসও আপনাকে মৃত বলে ঘোষণা করতে পারে। সঙ্গীকে আজ 'চিজ বার্গারের' মতো গুরুত্ব দিন।

মিথুন

আজ এত কথা বলবেন যে মোবাইলও হয়তো বলবে, 'ভাই, একটু থাম!' সত্যিকে নিজের মতো করে লবণ-মরিচ মাখিয়ে পরিবেশন করার অদ্ভুত প্রতিভা আজ আপনার তুঙ্গে। তবে সাবধান, মিথ্যা বলতে গিয়ে গুগল ম্যাপের মতো ভুল পথে চলে যাবেন না। শুধু স্ক্রিন স্ক্রল করলে শরীর কমে না, অন্তত চায়ের কাপটা কিচেনে নিয়ে যাওয়ার পরিশ্রমটুকু করুন। বসকে ই-মেইল পাঠানোর আগে অ্যাটাচমেন্ট চেক করুন।

কর্কট

আজ আপনার মেজাজ খিটখিটে। কেউ যদি বলে 'আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে,' মনে হবে সে নির্ঘাত ব্যঙ্গ করছে। পুরোনো কোনো বন্ধু আজ হঠাৎ পাওনা টাকা ফেরত দিয়ে চমকে দিতে পারে, সেটা দিয়ে ডায়েট ভুলে চপ-শিঙাড়া খেয়ে ফেলুন। প্রিয়জনের ওপর রাগ হলে একবাটি গরম রসগোল্লা খান, রাগ পানি হয়ে যাবে। বাড়ির কোনো ভাঙা জিনিস আজ ঠিক করার চেষ্টা করবেন না, রক্তারক্তি হতে পারে।

সিংহ

আয়নার সামনে দাঁড়ালে আজ নিজেকে ছাড়া আর কোনো মহাপুরুষ বা মহীয়সীকে দেখতেই পাবেন না! আপনার ইগো বা অহংবোধ একটু কমান, পৃথিবীটা আপনার চারপাশ দিয়ে লাটিমের মতো ঘোরে না। আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো, তবে স্রেফ রাজকীয় ভাব দেখাতে গিয়ে পাড়ার দোকানদারের বাকি মিটিয়ে দেবেন না। রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের দিকে না তাকিয়ে রাস্তায় তাকান।

কন্যা

আজ আপনি এতটাই খুঁতখুঁতে যে নিজের হাতের লেখার ভুল ধরতে গিয়ে দিন পার করে দেবেন। অফিসে আজ 'মর্কট'দের সঙ্গে বেশি কথা বলবেন না, নিজের কাজ গুছিয়ে রাখুন। পুরোনো কোনো প্রেমিক বা প্রেমিকা হঠাৎ একটা 'মিসড কল' দিতে পারে, তবে আবেগে ভেসে গিয়ে রিচার্জ করে দিতে বসবেন না। আজ ঘর গোছানো থেকে বিরতি নিয়ে একটু গান শুনুন।

তুলা

সবকিছু ব্যালেন্স করতে গিয়ে নিজের মাথাটাই আজ ডাস্টবিন হয়ে যেতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বাড়িতে জ্যাঠা-খুড়াদের সঙ্গে চা-চক্র হতে পারে। অনলাইন শপিং অ্যাপগুলো আজ আপনার শত্রু, তাই সেগুলোকে পাসওয়ার্ড দিয়ে লক করে রাখুন। দাম্পত্য কলহ আজ মিটে যেতে পারে, যদি আপনি নিজের মুখটা একটু বন্ধ রাখেন।

বৃশ্চিক

আজ আপনার মনের কথা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও বুঝতে পারবেন না। আপনার শত্রু আজ মুখে হাসির মুখোশ পরে আশপাশে ঘুরবে, তাই নিজের গোপন আইডি বা পাসওয়ার্ড কাউকে দেবেন না। জিমের মেম্বারশিপটা যে ধুলা জমা অবস্থায় আছে, সেটা কি আপনার মনে পড়ে? আজ অন্তত পাঁচটা পুশআপ দেওয়ার চেষ্টা করুন। অপরিচিত নম্বর থেকে আসা ফোন থেকে সাবধান।

ধনু

হুট করে কোনো পাহাড় বা জঙ্গলে চলে যাওয়ার ইচ্ছে জাগতে পারে। ট্যুর প্ল্যান ক্যানসেল হলেও মন খারাপ করবেন না, হয়তো সেই টাকাটা দিয়ে কাল ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে যেতে পারবেন। ব্যবসায় লক্ষ্মী লাভের যোগ আছে, তবে খুচরা টাকা নিয়ে কোনো খদ্দেরের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। আপনার স্পষ্ট কথা আজ কারও বুক ফুটো করে দিতে পারে। আজ একটু কম উপদেশ দিন, লোকে খুশি হবে।

মকর

আজ মনে হবে আপনি একাই এই ধরাধাম চালাচ্ছেন, বাকি সব মায়া। ব্যবসায় বড় কোনো সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার ভাগ্য বদলে দিতে পারে। পিঠের ব্যথায় কাবু হলে নিজেকে একটু বিশ্রাম দিন, আপনি কোনো লোহার রোবট নন। অযথা দুশ্চিন্তা করলে চুল পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। মশারি না টানিয়ে আজ ঘুমাবেন না।

কুম্ভ

আজ দুনিয়ার দারিদ্র্য বিমোচন করতে চাইবেন, কিন্তু নিজের আলমারিটা গুছিয়ে রাখতে পারবেন না। ভাইবোনদের সঙ্গে রিমোট নিয়ে ঝগড়া হওয়ার প্রবল যোগ আছে। আবেগের বন্যায় ভেসে না গিয়ে একটু মাথা খাটান। সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য দিনটি ভালো, তবে দলিলে সই করার আগে চশমাটা পরে নিন। মা-বাবার দোয়া নিয়ে দিনটি শুরু করুন।

মীন

আজ বাস্তবের চেয়ে কল্পনার জগতেই বেশি থাকবেন। বিয়ের কথাবার্তা চললে আজ শুভ খবর আসতে পারে। সঙ্গীর পকেট বা পার্স থেকে কিছু টাকা খসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে (আপনার উন্নতির জন্য!)। আলসেমি ঝেড়ে ফেলুন, না হলে সুযোগগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। কোনো আধ্যাত্মিক জায়গায় গেলে শান্তি পাবেন। লটারির টিকিট কাটার আগে পকেটের কথা ভাবুন।

