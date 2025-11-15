Ajker Patrika

সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার কারবারির মৃত্যু

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
নিহত সরোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
নিহত সরোয়ার হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালী সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নে সুদের টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার হয়ে সরোয়ার হোসেন (৪৮) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে সদর উপজেলার বানিয়াকাঠি এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় গুরুতর আহত অবস্থায় বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত সরোয়ার হোসেন সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের পুকুরজনা এলাকার গনি হাওলাদারের ছেলে।

নিহত ব্যক্তির বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন জানান, সরোয়ার হোসেন নগদ টাকার ব্যবসা (সুদ) করতেন। ইলিয়াস নামের এক ব্যক্তি সরোয়ারের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। সেই টাকা শোধ করার কথা বলে ইলিয়াস তাঁর ভাইকে নিজের বাড়িতে ডাকেন।

দেলোয়ার হোসেনের অভিযোগ, ‘টাকা দেওয়ার অজুহাতে ডেকে নিয়ে চার-পাঁচজন মিলে দা ও রড দিয়ে আমার ভাইয়ের ওপর হামলা করে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই আমার ভাই হামলাকারী এবং হামলার কারণ উল্লেখ করে জবানবন্দি দিয়েছেন।’

হামলায় গুরুতর আহত অবস্থায় সরোয়ার হোসেনকে প্রথমে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সেখানেই রাত ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ বর্তমানে বরিশালে রয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে ঘটনার তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

