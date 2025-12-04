শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষায় বাধা, ইট দিয়ে শিক্ষকের মাথা ফাটালেন যুবদল নেতা

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনার ফরিদপুরে শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা নিতে বাধা দেওয়ায় ইট দিয়ে এক সহকারী শিক্ষকের মাথা ফাটালেন যুবদলের নেতা ও তাঁর সহযোগীরা। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার বনওয়ারীনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
আহত শিক্ষকের নাম রাজীব বিশ্বাস, তিনি ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। অপর দিকে অভিযুক্ত নয়ন হোসেন উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শিক্ষকদের ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে পরীক্ষা দিতে আসা শিশু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের স্কুলে ঢুকতে দেননি সহকারী শিক্ষকেরা। স্কুলগেটে শিক্ষকেরা জানিয়ে দেন, আজ ক্লাস বা পরীক্ষা কিছুই হবে না, চলে যান। বিভ্রান্ত ও ভীত শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন অভিভাবকেরা
এরপর স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক আব্দুর রবের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে শিক্ষার্থীদের আবার স্কুলে ডেকে এনে পরীক্ষা নেওয়া হয়।
এ বিষয় জানতে পেরে উপজেলার কয়েক শ শিক্ষক সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের থামাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্থানীয় বিএনপি নেতাদের ফোন করে জানান। পরে উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নয়ন, জবা ও বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী সেখানে শিক্ষকদের ওপর চড়াও হন। এ সময় তাঁরা সহকারী শিক্ষক রাজীব বিশ্বাসের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে মারাত্মক জখম করেন।
আহত রাজীব বিশ্বাস বলেন, ‘চলমান শাটডাউনে সব পরীক্ষা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ছিল। সেই সিদ্ধান্ত না মেনে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হলে তিনি সন্ত্রাসী ডেকে এনে আমাদের মারধর করান।
আমার মাথায় ছয়টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। অন্য শিক্ষকেরা না থাকলে আমাকে মেরে ফেলত।’ সন্ত্রাসীদের চেনেন কি না, এমন প্রশ্নে তিনি যুবদল নেতা নয়ন ও জবাকে চিনেছেন বলে জানান।
জানতে চাইলে উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নয়ন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা জানতে পারি, সহকারী শিক্ষকেরা শিশুশিক্ষার্থীদের রুমে আটকে রেখেছেন। বিষয়টি দেখতে গেলে শিক্ষকেরা আমাদের ওপর চড়াও হন। এতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।’
এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘চলমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।’ তাই ঘটনার বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে পারবেন না বলে জানান।
ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাকিউল আযম বলেন, ‘ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে যাওয়া হয়েছিল। ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাই নাই। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের সিটে বসা নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার জেরে এক শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরগামী শাটলে এ ঘটনা ঘটে।
মারধরের শিকার শিক্ষার্থীর নাম রামপ্রসাদ সাহা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্সের ছাত্র।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলের শাটল ট্রেনে রামপ্রসাদ সাহাসহ আরেকজন বসে ছিলেন। পরে আরও একজন এসে বসতে চায়। রামপ্রসাদ তাঁকে বলেন, এ সিটে তিনজন বসা যাবে না। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়।
এরপর সামনের সিটে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের রিয়াজ নামের একজন রামপ্রসাদকে বহিরাগত ট্যাগ দিয়েই মারধর শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন, তাঁরাও মারধর শুরু করেন। মারতে মারতে ট্রেন থেকে তাঁকে স্টেশনে নামিয়ে থাপ্পড় দিয়ে বিভাগ ও শিক্ষাবর্ষ জিজ্ঞেস করেন। এরপর তাঁকে টেনেহিঁছড়ে আবার ট্রেনে তুলে মারধর করেন।
ভুক্তভোগী রামপ্রসাদ সাহা বলেন, ‘আমি সাড়ে বিকেল ৪টার শাটলে সিট নিয়ে বসি। আমার পাশের সিটে একজন এবং সামনের সিটে তিনজন বসেছিলেন। পরে আরেকজন এসে আমাকে একটু বসার জায়গা দিতে বলেন। আমি তাঁকে বসার জায়গা দিই; কিন্তু তারপরও তিনি বলেন তাঁর বসার জায়গা হচ্ছে না। এরপর আমার সামনে বসা একজন এসে বলেন, “এই, তুই কি স্টুডেন্ট?” আমি পরিচয় দেওয়ার পর তিনি বলে, ‘তুই মিথ্যা বলতেছিস। তোর আইডি কার্ড দেখা। তুই কে? তুই এখান থেকে ওঠ।’ এসব বলার পর আমি আইডি কার্ড দেখাই। আইডি কার্ড দেখার পরও তাঁরা আমাকে মারধর করেন। পরে যিনি বসতে চাচ্ছিলেন, তিনিও আমার কলার ধরে মারধর করেন।’
রামপ্রসাদ আরও বলেন, ‘আমার কানের এক পাশে ইনজুরি ছিল; সে স্থানটিতে তাঁরা বারবার আঘাত করছিলেন। মারধরের সময় আমি প্রায় অচেতন হয়ে যাই। আমি ভিডিও করার চেষ্টা করলে তাঁরা আমার মোবাইল কেড়ে নেন। একপর্যায়ে তাঁরা আমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে স্টেশনের সিটে বসিয়ে মারধর করেন।’
জানতে চাইলে অভিযুক্ত রিয়াজ শিকদার বলেন, ‘আমরা সাধারণত শাটলে তিনজন করে বসি, তাঁরা দুজন বসা ছিলেন। আমি তাঁকে চেপে বসতে বলেছিলাম। তখন তিনি না চেপে উগ্রতা দেখিয়ে বলেন, “আমার সেশন ১৯-২০ তুই কে?’ এরপর আমিও ১৯-২০ বলে দাঁড়াতেই তিনি আমার বুকে ঘুষি মারেন। ঘুষিটা আমার শরীরে লাগে এবং পাশে আরেকটি ছেলে ছিল, তার গায়েও লাগে। তার গায়ে লেগে তার হাত কেটে যায়। এরপর আমাদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয় এবং বগির ভেতরে যখন দেখা যাচ্ছে যে তিনি চাপবেন না, তখন বাকিরা তাঁকে ধরে বাইরে নিয়ে যান। পরে কী করেছেম আমি তা জানি না, কারণ আমি তখন বগির ভেতরেই ছিলাম।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনা শোনার পরপরই প্রক্টরিয়াল বডির পক্ষ থেকে আমার সহকারী প্রক্টর সেখানে উপস্থিত হন এবং এটার মীমাংসা করে দিয়েছেন। পরে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেব।’
কক্সবাজার প্রতিনিধি
এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন হলো কক্সবাজারে। বৃহস্পতিবার শহরের কলাতলী হোটেল সি প্যালেসের বলরুমে ছিল এই আয়োজন। প্রতিষ্ঠানটির সেলস টিমের সাফল্যের স্বীকৃতি জানাতে এবং ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধির জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান এবং টেকসই ও লাভজনক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এ সম্মেলন করে এসএমসি।
সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমসির চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ। তিনি বলেন, ৫০ বছর ধরে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে এসএমসি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ডায়রিয়া মহামারি প্রতিরোধে অসামান্য অবদানের জন্য এসএমসি বিশ্বের অন্যতম সোশ্যাল মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।
সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও তসলিম উদ্দিন খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েফ নাসিরসহ অনেকে বক্তব্য দেন।
সম্মেলনে এসএমসি এন্টারপ্রাইজের কর্মকর্তাসহ সারা দেশের সহস্রাধিক বিক্রয় কর্মকর্তা অংশ নেন।
পরে সেরা বিক্রয় কর্মকর্তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
সম্মেলনে জানানো হয়, জনকল্যাণে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ ওরস্যালাইন, এসএমসি প্লাস, এসএমসি রুটি, গর্ভনিরোধক বড়ি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, স্মাইল বেবি ডায়াপারসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবামূলক উপাদান তৈরি করছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় মাদারীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান খানের মেয়ে ঐশী খান এবং ভোলা-৩ আসনের সাবেক এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী শাওনের স্ত্রী ফারজানা চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ঐশী খানের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়, অনুসন্ধানে ঐশী খানের নামে ১ কোটি ৭০ লাখ ২২ হাজার ৭৫০ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর পারিবারিক ব্যয় ধরা হয় ১১ লাখ ৪৯ হাজার ২৬৪ টাকা।
দুদক জানায়, ঐশী খানের ব্যয়সহ মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৮১ লাখ ৭১ হাজার ৯০৪ টাকা। এসব সম্পদের বিপরীতে তাঁর বৈধ আয় পাওয়া যায় মাত্র ১০ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯২ টাকা। অর্থাৎ ১ কোটি ৭১ লাখ ১৮ হাজার ৯০২ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তাঁর নামে ও বেনামে আরও সম্পদ থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে দুদক।
দুদক সূত্রটি বলছে, দুদক আইনের ২৬(১) ধারা অনুযায়ী তাঁকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। পরে তিনি সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে অতিরিক্ত ১৫ কার্যদিবস সময় দেওয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত ২১ কার্যদিবস ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়েও তিনি বিবরণী জমা দেননি। যা দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
এই পরিস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় মামলা অনুমোদন করেছে কমিশন।
অন্যদিকে, সাবেক এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী শাওনের স্ত্রী ফারজানা চৌধুরীর নামে অনুসন্ধানে ২ কোটি ৯৬ লাখ ২৮ হাজার ৫৬২ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর বৈধ ও গ্রহণযোগ্য আয় পাওয়া গেছে ২ কোটি ২৭ লাখ ৭৫ হাজার ৩৯৫ টাকা।
তাঁর মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৫২ লাখ ৮ হাজার ৫২৬ টাকা। ব্যয় বাদে গ্রহণযোগ্য আয় দাঁড়ায় ৭৫ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬৯ টাকা। ফলে তাঁর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ২০ লাখ ৬১ হাজার ৬৯৩ টাকা।
দুদক অনুসন্ধান টিমের সুপারিশের ভিত্তিতে তাঁকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশ পাঠানো হলেও তিনি বা তাঁর পক্ষে কেউ নোটিশ গ্রহণ করেননি। পরে নিয়ম অনুযায়ী মূল ফরমটি ঝুলিয়ে জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়েও তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি, সময় বৃদ্ধির আবেদনও করেননি। এটি আইনের ২৬(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাঁর বিরুদ্ধেও ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় মামলা রুজুর অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামির রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাজুল ইসলাম সোহাগ তাঁদের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন। তবে আরও এক আসামির রিমান্ড শুনানির জন্য আগামী রোববার দিন ধার্য করা হয়েছে।
যাঁদের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন তাজুল ইসলাম তাজ, শ্রাবণ সাহা উৎস ও অন্তু দেওয়ান।
তাজুল ইসলাম তাজ ও শ্রাবণ সাহা উৎসকে তিন দিন এবং অন্তু দেওয়ানকে দুদিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাজুল ইসলাম তাজ ও শ্রাবণ সাহা উৎস ভুক্তভোগীর সহপাঠী। আসামি অন্তু দেওয়ান একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষার্থী। আসামি দেলোয়ার ভূঁইয়ার রিমান্ড আবেদন শুনানির জন্য আগামী রোববার দিন ধার্য করা হয়েছে।
বিকেলে আশুলিয়া থানা-পুলিশ চারজনকে আদালতে হাজির করে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আশুলিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক সফিকুল ইসলাম সুমন তিন আসামির সাত দিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। একই সঙ্গে আসামি দেলোয়ারের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার আবেদন করেন। কিন্তু দেলোয়ার পরে স্বীকারোক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানালে তদন্ত কর্মকর্তা পুনরায় তা সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ৭ এপ্রিল বেলা ১১টার দিকে পিকনিকের কথা বলে ওই ছাত্রীকে আশুলিয়ার ফুলেরটেক এলাকায় একটি বাসায় নিয়ে যান অভিযুক্ত প্রথম তিনজন। যাওয়ার সময় তাঁকে কোমল পানীয়ের সঙ্গে অচেতন করার ওষুধ খাওয়ালে কিছুক্ষণ পর তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। বিকেল ৫টার দিকে জ্ঞান ফিরলে তিনি ওই বাসায় তিনজনকে দেখতে পান। তিনি বুঝতে পারেন, ওই তিনজন তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন এবং তাঁর ভিডিও ও ছবি ধারণ করা হয়েছে।
এ সময় তিনি চিৎকার করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে অশ্লীল ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া ও অ্যাসিডে মুখ ঝলসে দেওয়ার হুমকি দেন। এরপর তাঁরা বিভিন্ন সময় একাধিক ধাপে হুমকি দিয়ে ৯৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন ভুক্তভোগীর কাছ থেকে।
সর্বশেষ গত ৬ নভেম্বর সকাল ৮টার দিকে তাঁকে ফের আশুলিয়ার বাইশমাইল এলাকায় আটকে ৪ নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গেও শারীরিক সম্পর্ক করতে বলেন। এতে রাজি না হলে তাঁকে প্রথম তিন অভিযুক্ত ব্যক্তি মারধর করেন। একপর্যায়ে জোরপূর্বক নেশাজাতীয় পানীয় পান করান। তাঁদের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে সেখানেই অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে প্রথমে গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দিলে আসামিরা আরও চড়াও হন।
চিকিৎসার পর তিনি ফের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরলে ২৬ নভেম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দেখতে পান তিনি। একপর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁকে একটি কক্ষে নিয়ে দরজা আটকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দেওয়া অভিযোগ তুলে নিতে চাপ দেন। এতে সায় না দিয়ে বের হতে গেলে তাঁকে গালিগালাজ করেন ও হুমকি দেন। পরে ২ ডিসেম্বর ওই শিক্ষার্থী আশুলিয়া থানায় মামলা করেন।
