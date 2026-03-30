Ajker Patrika
পাবনা

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ঈশ্বরদী প্রেসক্লাব নেতাদের কুশল বিনিময়

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৪৯
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবের নেতাদের কুশল বিনিময়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনা সফররত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবের নেতারা। আজ সোমবার দুপুরে পাবনা সার্কিট হাউস মিলনায়তনে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি সাংবাদিকদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। তিনি তাঁদের কাছে ঈশ্বরদী থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পর্কে জানতে চান এবং কিছু স্মৃতির কথা স্মরণ করেন।

সাংবাদিক নেতারা রাষ্ট্রপতিকে ঈশ্বরদী প্রেসক্লাব পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানালে তিনি গ্রহণ করেন এবং আগামীতে প্রেসক্লাব পরিদর্শনে তাঁর ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন।

এ সময় রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এ এস এম বাহাউদ্দিন, প্রেস সচিব সরওয়ার আলম, রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব দিদারুল ইসলাম ও পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মান্নান টিপু, মোস্তাক আহমেদ কিরণ, খোন্দকার মাহাবুবুল হক, এস এম রাজা, সেলিম সরদার, জাহাঙ্গীর হোসেন, মহিদুল ইসলাম, ওহেদুজ্জামান টিপু, ওয়াহেদ আলী সিন্টু, শেখ মেহেদী হাসান, শহিদুল্লাহ খান প্রমুখ।

পাবনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠলেন রাষ্ট্রপতি

এর আগে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পাবনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডায় মিলিত হন।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ২৮ মার্চ থেকে চার দিনের সরকারি সফরে নিজ জেলা পাবনায় অবস্থান করছেন। বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের পর রাষ্ট্রপতির নিজ জেলা পাবনায় এটিই প্রথম সফর। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) তাঁর ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে।

বিষয়:

পাবনাপ্রেসক্লাবরাজশাহী বিভাগজেলার খবরঈশ্বরদীরাষ্ট্রপতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশে কোনো রকমের মব কালচার থাকবে না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশে কোনো রকমের মব কালচার থাকবে না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

সম্পর্কিত

৯৯৯-এ কল পেয়ে ৭ হাজার লিটার পেট্রলসহ লরি জব্দ, আটক ৪

৯৯৯-এ কল পেয়ে ৭ হাজার লিটার পেট্রলসহ লরি জব্দ, আটক ৪

ঠাকুরগাঁওয়ে সাবেক জাতীয় নারী ক্রিকেটারের বসতভিটা ও মন্দির দখলের অভিযোগ

ঠাকুরগাঁওয়ে সাবেক জাতীয় নারী ক্রিকেটারের বসতভিটা ও মন্দির দখলের অভিযোগ

বাড্ডায় ইউলুপে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

বাড্ডায় ইউলুপে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

ছুরিকাঘাতে আহত অটোরিকশার চালকের মৃত্যু, গ্রেপ্তার ১

ছুরিকাঘাতে আহত অটোরিকশার চালকের মৃত্যু, গ্রেপ্তার ১