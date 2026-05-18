মাগুরায় কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

মাগুরার শ্রীপুরে পূর্ববিরোধের জেরে আকবর মণ্ডল (৫০) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের লোকজনের বিরুদ্ধে। আজ সোমবার (১৮ মে) সকালে উপজেলার মাশালিয়া ঘুনিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আকবর ঘুনিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে একই গ্রামের এক ব্যক্তির সঙ্গে আকবর মণ্ডলের বিরোধ চলছিল। আজ সকালে আকবর মণ্ডল গ্রামের মাঠে পাটখেতে কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর ওপর হামলা চালান। হামলাকারীরা তাঁকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে মাঠে ফেলে যান। খবর পেয়ে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. আশরাফুজ্জামান লিটন জানান, সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে আকবর মণ্ডলকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওলি মিয়া বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হামলার ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মাগুরা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নতুন করে সংঘর্ষ এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর হামলার বিচার এবং উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে আজ সোমবার অষ্টম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ।৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড গেটসংলগ্ন দেয়াল ও সীমানাপ্রাচীর থেকে গণ-অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি মুছে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।১৪ মিনিট আগে
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় এক সাধু ফকিরের আস্তানায় স্বামীর সহযোগিতায় এক নারীকে (৩৫) হাত-পা বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার দুপুরে এ ঘটনায় রাজশাহীর বেলপুকুর থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী নারী। মামলায় সাধু হামিদ ফকির (৬৭) ও ভুক্তভোগীর স্বামীকে আসামি করা হয়েছে।২৭ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও ফুলছড়িতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে শতাধিক ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে প্রায় ৮০ হাজার গ্রাহক। ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করছে প্রশাসন।৪২ মিনিট আগে