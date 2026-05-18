Ajker Patrika
মাগুরা

মাগুরায় কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
মাগুরায় কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা
নিহত কৃষকের স্বজনদের আহাজারি। আজ সোমবার দুপুরে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরার শ্রীপুরে পূর্ববিরোধের জেরে আকবর মণ্ডল (৫০) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের লোকজনের বিরুদ্ধে। আজ সোমবার (১৮ মে) সকালে উপজেলার মাশালিয়া ঘুনিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আকবর ঘুনিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে একই গ্রামের এক ব্যক্তির সঙ্গে আকবর মণ্ডলের বিরোধ চলছিল। আজ সকালে আকবর মণ্ডল গ্রামের মাঠে পাটখেতে কাজ করতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর ওপর হামলা চালান। হামলাকারীরা তাঁকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে মাঠে ফেলে যান। খবর পেয়ে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. আশরাফুজ্জামান লিটন জানান, সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে আকবর মণ্ডলকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওলি মিয়া বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হামলার ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মাগুরা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নতুন করে সংঘর্ষ এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

মাগুরাকুপিয়ে হত্যাহত্যামাগুরা সদরপিটিয়ে হত্যাকুপিয়ে জখমশ্রীপুর (মাগুরা)কৃষক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

সম্পর্কিত

পবিপ্রবিতে উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে ৮ম দিনের অবস্থান কর্মসূচি

পবিপ্রবিতে উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে ৮ম দিনের অবস্থান কর্মসূচি

মুছে ফেলা হচ্ছে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গ্রাফিতি

মুছে ফেলা হচ্ছে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই গ্রাফিতি

রাজশাহীতে সাধুর আস্তানায় নারীকে বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ, মামলা

রাজশাহীতে সাধুর আস্তানায় নারীকে বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ, মামলা

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে গাইবান্ধায় বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর, বিদ্যুৎহীন লক্ষাধিক পরিবার

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে গাইবান্ধায় বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর, বিদ্যুৎহীন লক্ষাধিক পরিবার