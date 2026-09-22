Ajker Patrika
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পাবনা

ঈশ্বরদীতে গাড়ির ধাক্কায় এনজিও কর্মকর্তা নিহত

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
ঈশ্বরদীতে গাড়ির ধাক্কায় এনজিও কর্মকর্তা নিহত
আজ সকালে ঈশ্বরদী-পাবনা আঞ্চলিক মহাসড়কের দাশুড়িয়া বাজার এলাকায় নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার ঈশ্বরদীতে একটি গাড়ির ধাক্কায় আনোয়ার হোসেন (৪৬) নামে এক এনজিও কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ঈশ্বরদী-পাবনা আঞ্চলিক মহাসড়কের দাশুড়িয়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আনোয়ার হোসেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার তেবাড়িয়া গ্রামের মৃত আব্দুল হকের ছেলে। তিনি দাশুড়িয়া এলাকায় ব্র্যাকের একটি কার্যালয়ে চাকরি করতেন এবং সেখানে পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে দাশুড়িয়া বাজারে পাকশী হাইওয়ে থানার পাশের ‘হোম গার্ডেন নার্সারি’র সামনে মোটরসাইকেল নিয়ে ঈশ্বরদী-পাবনা আঞ্চলিক মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন আনোয়ার হোসেন। এ সময় বেপরোয়া গতির একটি গাড়ি তাঁর মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ থানায় নিয়ে যায়।

পাকশী হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল কালাম আজাদ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, একটি গাড়ির ধাক্কায় এনজিও কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন নিহত হয়েছেন। মরদেহ নিয়ে পরিবারের কোনো আপত্তি না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই তা স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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