Ajker Patrika
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চাঁদপুর

মোবাইল না দেওয়ায় মা-বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে থানায় কিশোর

চাঁদপুর প্রতিনিধি
মোবাইল না দেওয়ায় মা-বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে থানায় কিশোর
হাজীগঞ্জ থানায় হাজির ১৪ বছর বয়সী আল আমিন। ছবি: সংগৃহীত

মোবাইল ফোন না দেওয়ায় মা-বাবার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ নিয়ে থানায় হাজির হয় ১৪ বছর বয়সী ষষ্ঠ শ্রেণির এক শিক্ষার্থী। পরে পুলিশের এক উপপরিদর্শকের (এসআই) পরামর্শ ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টির তাৎক্ষণিক সমাধান হয়।

গত রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৪ বছর বয়সী আল আমিন হাজীগঞ্জ উপজেলার ৬ নম্বর বড়কুল পূর্ব ইউনিয়নের মহনপুর গ্রামের সফিক মিয়ার ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

রোববার রাত ১০টার দিকে মা-বাবার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ নিয়ে হাজীগঞ্জ থানায় হাজির হয় আল আমিন। বিষয়টি জানার পর কিশোরটির সঙ্গে কথা বলার জন্য উপপরিদর্শক (এসআই) জহির হোসেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে রাতেই তার মা-বাবাকে থানায় ডেকে আনা হয়।

এসআই জহির হোসেন বলেন, ‘কিশোরটির সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, মা-বাবা তাকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না দেওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে মারধরের অভিযোগ নিয়ে থানায় এসেছে। তবে প্রকৃতপক্ষে তাকে কোনো মারধর করা হয়নি।’ তিনি আরও বলেন, ‘কিশোরটির মনের কষ্ট দূর করতে কিছুক্ষণ কাউন্সেলিং করা হয়। পরে তাকে বুঝিয়ে হাসিমুখে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

চাঁদপুরমোবাইল ফোনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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