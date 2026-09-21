Ajker Patrika
En
বেসরকারি

কাজী ফার্মস গ্রুপে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, মিলবে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ০৭
কাজী ফার্মস গ্রুপে ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ, মিলবে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের আইটি বিভাগে ‘ট্রেইনি অফিসার/অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: আইটি।

পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার/অফিসার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর অব সায়েন্স (বিএসসি)।

প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধাপ্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, রয়েছে ভ্রমণ ভাতাসহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা

অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনেআকিজ বশির গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, আবেদন অনলাইনে

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, গ্র্যাচুইটি, পিএফ, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা, অর্জিত ছুটি অন্তর্ভুক্তিকরণ, হ্যান্ডসেট ভাতা ও মোবাইল বিল, বিবাহ ভাতা এবং বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

নিয়োগ দেবে আগোরা, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ উৎসব বোনাসনিয়োগ দেবে আগোরা, রয়েছে সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ উৎসব বোনাস

আরও পড়ুন:

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত