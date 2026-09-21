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শিক্ষা

দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ভর্তিতেও লটারির চিন্তা

  • ভর্তি নীতিমালার খসড়া করেছে মাউশি। পাঠানো হবে মন্ত্রণালয়ে।
  • খসড়ায় দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ভর্তিতে লটারি পদ্ধতির প্রস্তাব।
  • ষষ্ঠ-নবম শ্রেণির ভর্তিতে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার সুপারিশ।
রাহুল শর্মা, ঢাকা 
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৩২
দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ভর্তিতেও লটারির চিন্তা
ফাইল ছবি

সরকারি-বেসরকারি সব স্কুলে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তিতেও লটারি পদ্ধতি করার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা, ২০২৬-এর খসড়ায় এসব প্রস্তাব করা হয়েছে। খসড়াটি তৈরি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। মাউশি খসড়া নীতিমালাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। তা চূড়ান্ত করবে মন্ত্রণালয়।

এর আগে গত ৬ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম শ্রেণিতে কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে না, লটারির মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম চলবে। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য সব শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

২০১১ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিতে পরীক্ষার পরিবর্তে প্রথমবারের মতো লটারি পদ্ধতি চালু হয়। পরের বছর বেসরকারি বিদ্যালয়েও এই পদ্ধতি চালু করা হয়। তবে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হতো। করোনা মহামারির কারণে ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে সব শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি শুরু হয়। এর পর থেকে লটারি পদ্ধতিতে ভর্তি করা হচ্ছে।

ভর্তি নীতিমালার খসড়া অনুযায়ী, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে। দুই ঘণ্টার এই পরীক্ষায় বাংলায় ৩০, ইংরেজিতে ৩০ এবং গণিতে ৪০ নম্বর থাকবে।

জানতে চাইলে আজ সোমবার মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল আজকের পত্রিকাকে বলেন, শিগগির ভর্তি নীতিমালার খসড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর যাচাই-বাছাই শেষে তা চূড়ান্ত করবে মন্ত্রণালয়।

খসড়া নীতিমালায় সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তিতে কোনো পরীক্ষা না নিয়ে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাইয়ের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

মাউশির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রথমে চার শ্রেণিতে (দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি) ৫০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী, প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বয়স ৬ বছরের বেশি ধরে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। তবে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাবর্ষের ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীর সর্বনিম্ন বয়স ৫ বছর এবং সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বয়স নির্ধারণে সর্বোচ্চ ৫ বছরের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া যাবে। প্রতি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ৫৫ জন।

জাতীয় সংসদে গত ১৫ মার্চ কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ স্কুলে লটারিতে শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। পরদিন ১৬ মার্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে লটারি পদ্ধতি বাতিলের ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। সেদিন সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, ‘ভর্তিতে (স্কুলে) আমরা লটারির পরিবর্তে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। আমরা লটারি সিস্টেম উইথড্র (প্রত্যাহার) করলাম।’

ওই ঘোষণার পর শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কেউ কেউ বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি পরীক্ষা চালু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, এতে শিশুদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হবে। পাশাপাশি কোচিং ও প্রাইভেটনির্ভরতা বাড়বে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীস্কুলপ্রাথমিক বিদ্যালয়ছাপা সংস্করণভর্তি পরীক্ষা
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