পাবনায় ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

পাবনা প্রতিনিধি
নিহত জীবনের বাড়িতে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাবনা সদর উপজেলার রাজাপুরে ছুরিকাঘাতে জীবন (২২) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে ক্যালিকো কটন মিলের পাশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। জীবন পাবনা সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের সুজনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, শুক্রবার রাতে জীবনের ওপর অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটে। হামলাকারীরা তাঁকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে কারা এই হামলা করেছে, সে বিষয়ে জানা যায়নি।

এ বিষয়ে পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম জানান, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতপাবনাহত্যাকাণ্ডউপজেলাখুন
