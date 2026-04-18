Ajker Patrika
পাবনা

ভেজাল দুধ তৈরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড

পাবনা প্রতিনিধি
ভেজাল দুধ ধ্বংস। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ভেজাল দুধ তৈরির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) মধ্যরাতে এই অভিযান পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফারুক হোসেন (৪০) উপজেলা সদরের সিংগাড়ী গ্রামের আব্দুল গফুর হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দণ্ডপ্রাপ্ত ফারুক দুধের ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিকর জেলি, সয়াবিন তেলসহ নানা উপকরণ ব্যবহার করে নকল দুধ তৈরি করে আসছিলেন। সেই দুধ তিনি দেশের নামকরা বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে সরবরাহ করতেন।

শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিজানুর রহমান অভিযুক্ত ফারুকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ভেজাল দুধ তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত ২০০ লিটার জেলি (বিষাক্ত কেমিক্যাল) জব্দ ও ফারুককে আটক করেন। জব্দ জেলির আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিজানুর রহমান ব্যবসায়ী ফারুককে ১ লাখ টাকা জরিমানা ও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। জব্দ জেলি জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়।

ভাঙ্গুড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ফারুক হোসেন নিরাপদ খাদ্য আইন অমান্য করে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ নকল দুধ উৎপাদন করে আসছিলেন। অপরাধ স্বীকার করায় তাঁকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে ভাঙ্গুড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হালিমা খানম জানান, দুধে ব্যবহৃত এসব রাসায়নিক উপাদান মানবদেহের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই ভেজাল উপাদানগুলো সরাসরি কিডনি ও ফুসফুসকে অকেজো করে দিতে পারে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন এই দুধ সেবনের ফলে শ্বাসকষ্ট ও ক্যানসারের মতো মরণব্যাধি হওয়ার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে।

বিষয়:

পাবনারাজশাহী বিভাগভাঙ্গুড়াআদালতজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

