Ajker Patrika
পাবনা

ঢাকাগামী ট্রেন থেকে হেরোইনসহ যাত্রী দম্পতি গ্রেপ্তার

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
ঢাকাগামী ট্রেন থেকে হেরোইনসহ যাত্রী দম্পতি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার দম্পতি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার কল্যাণপুর এলাকার কাজল আহমেদ (৪৩) ও সাজেমা বেগম (৪২)। ছবি: সংগৃহীত

চলন্ত ট্রেনে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ এক দম্পতিতে গ্রেপ্তার করেছে ঈশ্বরদী রেলওয়ে ও গোয়েন্দা পুলিশ। আজ শুক্রবার পাবনার ঈশ্বরদীতে রেলওয়ে থানার আওতাধীন ঈশ্বরদী বাইপাস স্টেশনের অদূরে রাজশাহী ঢাকাগামী আন্তনগর ‘ধূমকেতু এক্সপ্রেস’ ট্রেনের দুই যাত্রীর হেফাজতে রাখা ১০০ গ্রাম হেরোইন জব্দ ও তাঁদের গ্রেপ্তার করে তারা।

গ্রেপ্তার দম্পতি হলেন—চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার কল্যাণপুর এলাকার কাজল আহমেদ (৪৩) এবং তাঁর স্ত্রী সাজেমা বেগম (৪২)। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের বর্তমান বাজারমূল্য ১০ লাখ টাকা দাবি করা হয়েছে।

ঈশ্বরদী রেল পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, পাকশী রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় শুক্রবার রাতের প্রথমার্ধে (আনুমানিক ১ টা) ঈশ্বরদী বাইপাস স্টেশনের অদূরে ঈশ্বরদী রেল থানা ও গোয়েন্দা সদস্যের যৌথ টিম রাজশাহী-ঢাকা ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ট্রেনের ‘জ’ বগির ৭৭ ও ৭৬ নম্বর সিটে বসে থাকা দম্পতির (যাত্রী) দেহ তল্লাশি করে ১০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ঈশ্বরদী রেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান জানান, গ্রেপ্তার দম্পতির বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা ও আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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