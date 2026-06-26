Ajker Patrika
ফুটবল

জাপান-সুইডেন ম্যাচ ড্রয়ের পর নকআউটে কাকে পেল ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ জুন ২০২৬, ০৮: ১৯
জাপান-সুইডেন ম্যাচ ড্রয়ের পর নকআউটে কাকে পেল ব্রাজিল
সুইডেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে জাপান। নকআউটে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে তাদের। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপে ‘এফ’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল নেদারল্যান্ডস। অপর ম্যাচে সুইডেনের মুখোমুখি হয়েছিল জাপান। এই দুই ম্যাচের ফলের ওপর নির্ধারণ হয়েছে শেষ ৩২-এ ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ।

‘সি’ গ্রুপের সেরা হয়ে নকআউটে পা রাখে ব্রাজিল। তাই আগেই জানা ছিল নকআউটে ‘এফ’ গ্রুপের রানার্সআপদের বিপক্ষে খেলবে কার্লো আনচেলত্তির দল। এই গ্রুপের রানার্সআপ হওয়ায় শেষ ষোলতে উঠার মিশনে জাপানকে পেয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে সুইডেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে জাপান। আগামী ২৯ জুন বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় নকআউটের ম্যাচে শক্তিশালী ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলতে নামবে এশিয়ার দলটি; ম্যাচটির ভেন্যু হিউস্টন।

অপর ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের কাছে পাত্তাই পায়নি তিউনিসিয়া। আফ্রিকার প্রতিনিধিদের ৩-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপসেরা হয়ে নকআউটে উঠেছে ডাচরা; যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ‘সি’ গ্রুপের রানার্সআপ মরক্কো। মন্তেরে স্টেডিয়ামে ৩০ জুন সকাল সাতটায় মুখোমুখি হবে দুই দল। জাপানের সঙ্গে ড্র করে ‘এফ’ গ্রুপের তৃতীয় হয়েছে সুইডেন। ইউরোপের দলটিও সরাসরি নকআউটে জায়গা করে নিয়েছে।

বিষয়:

খেলাব্রাজিলফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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