জাপান-সুইডেন ম্যাচ ড্রয়ের পর নকআউটে কাকে পেল ব্রাজিল

বিশ্বকাপে ‘এফ’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল নেদারল্যান্ডস। অপর ম্যাচে সুইডেনের মুখোমুখি হয়েছিল জাপান। এই দুই ম্যাচের ফলের ওপর নির্ধারণ হয়েছে শেষ ৩২-এ ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ।
‘সি’ গ্রুপের সেরা হয়ে নকআউটে পা রাখে ব্রাজিল। তাই আগেই জানা ছিল নকআউটে ‘এফ’ গ্রুপের রানার্সআপদের বিপক্ষে খেলবে কার্লো আনচেলত্তির দল। এই গ্রুপের রানার্সআপ হওয়ায় শেষ ষোলতে উঠার মিশনে জাপানকে পেয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে সুইডেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে জাপান। আগামী ২৯ জুন বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় নকআউটের ম্যাচে শক্তিশালী ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলতে নামবে এশিয়ার দলটি; ম্যাচটির ভেন্যু হিউস্টন।
অপর ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের কাছে পাত্তাই পায়নি তিউনিসিয়া। আফ্রিকার প্রতিনিধিদের ৩-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপসেরা হয়ে নকআউটে উঠেছে ডাচরা; যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ‘সি’ গ্রুপের রানার্সআপ মরক্কো। মন্তেরে স্টেডিয়ামে ৩০ জুন সকাল সাতটায় মুখোমুখি হবে দুই দল। জাপানের সঙ্গে ড্র করে ‘এফ’ গ্রুপের তৃতীয় হয়েছে সুইডেন। ইউরোপের দলটিও সরাসরি নকআউটে জায়গা করে নিয়েছে।
এই দুই ম্যাচের ফলাফলের পর গ্রুপ 'ই' থেকে তিনটি দল নকআউটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। আগেই জায়গা নিশ্চিত করা জার্মানি ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শেষ বত্রিশে যাচ্ছে। সমান ৬ পয়েন্ট অর্জন করে রানার্সআপ হিসেবে সরাসরি শেষ বত্রিশের টিকিট কাটল আইভরি কোস্ট। আর জার্মানিকে স্তব্ধ করে ৪ পয়েন্ট অর্জন কর৪ ঘণ্টা আগে
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