সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের চাপায় জামায়াত নেতা নিহত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী মো. মহিউদ্দিন (৪৫) নামের এক জামায়াত নেতা নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটিয়ারী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মহিউদ্দিন ভাটিয়ারী স্টেশন রোড এলাকার নেসার আহমেদের ছেলে। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাশাপাশি পুরোনো জাহাজের কেব্ল ব্যবসা করেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।
বার আউলিয়া হাইওয়ে থানা-পুলিশ জানায়, শুক্রবার দুপুরে মহিউদ্দিন মোটরসাইকেলে করে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। পথে ঢাকামুখী একটি দ্রুতগতির মাইক্রোবাস পেছন থেকে তাঁর মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম হক বলেন, দুর্ঘটনার পর মাইক্রোবাসের চালক পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
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