চাঁদপুরে নদীতে গোসল নেমে শিশুর মৃত্যু

চাঁদপুর শহরের পুরান বাজারে ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে ডুবে এক শিশু মারা গেছে। আজ শুক্রবার বেলা ১টার দিকে পুরান বাজার পাঁচ নম্বর ঘাট তফাদার রাইস মিল এলাকার নদী থেকে নিখোঁজের প্রায় এক ঘণ্টা পর স্থানীয় দুই যুবক তার মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত আব্দুল্লাহ রাহাত (১১) মালয়েশিয়া প্রবাসী হুমায়ূন পাটোয়ারীর তিন ছেলের মধ্যে মেজো ছেলে। সে পুরান বাজার ২ নম্বর বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল। মধুসূদন স্কুল মাঠের পাশে মানিক লস্করের বাড়ির ভাড়াটিয়া হিসেবে মা ও তিন ভাইসহ ওই বাসায় বাস করত।
স্থানীয়রা জানান, সকালে মাঠে ফুটবল খেলে বাড়ির অন্য ছেলেদের সঙ্গে গোসল করতে নদীতে যায় রাহাত। সাঁতার না জানায় রাহাত গোসলের একপর্যায়ে গভীর পানিতে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়। স্থানীয় মামুনসহ আরও কয়েকজন যুবক নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজি করে রাহাতকে উদ্ধার করেন। এর আগে শিশুটিকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিও নদীতে নামে।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় স্বজনরা মরদেহ দাফনের জন্য নিয়ে যায়।
সওকত সরদার (৬০)। তিনি কয়রা উপজেলার মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ডের মৃত এজাহার আলীর ছেলে। এ ছাড়া গুলিবিদ্ধ রবিউল ইসলাম একই এলাকার মৃত মানিক গাজীর ছেলে এবং ইসরাফিল হাওলাদার সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার আটালি বাগালি গ্রামের ইসমাইল হাওলাদারের ছেলে বলে জানা গেছে...৫ মিনিট আগে
পাকশী রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় শুক্রবার রাতের প্রথমার্ধে (আনুমানিক ১ টা) ঈশ্বরদী বাইপাস স্টেশনের অদূরে ঈশ্বরদী রেল থানা ও গোয়েন্দা সদস্যের যৌথ টিম রাজশাহী-ঢাকা ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে।৩২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী মো. মহিউদ্দিন (৪৫) নামের এক জামায়াত নেতা নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটিয়ারী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নিজ নির্বাচনী আসনে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে জনগণের স্বার্থে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নরসিংদী-২ আসনের সংসদ সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান।১ ঘণ্টা আগে