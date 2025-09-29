Ajker Patrika
> সারা দেশ
> পাবনা

পাবনায় লাইনচ্যুত পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের বগি উদ্ধার, সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

পাবনা প্রতিনিধি
বগি উদ্ধারের পর আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চাটমোহর স্টেশনে অপেক্ষমাণ বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বগি উদ্ধারের পর আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চাটমোহর স্টেশনে অপেক্ষমাণ বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ভাঙ্গুড়া স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হওয়া ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর ওই রুটে ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়েছে। ভাঙ্গুড়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার আব্দুল মালেক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, বগি উদ্ধারের পর আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে চাটমোহর স্টেশনে অপেক্ষমাণ বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। এরপর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটিও তার গন্তব্য পঞ্চগড়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

এর আগে, আজ সোমবার ভোর ৪টার দিকে ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তবে দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

‎ট্রেনযাত্রীরা জানান, ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস আপ ট্রেনটি রোববার রাত সাড়ে ১১টায় ঢাকা থেকে রওনা দেয়। পথিমধ্যে ভোর ৪টার দিকে পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া রেলস্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে বিকট শব্দে ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ সময় ট্রেনের সহস্রাধিক যাত্রী আতঙ্কে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। এরপর ভাঙ্গুড়া থানা-পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা দেন।

পাবনায় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের ৩ বগি লাইনচ্যুত, সাড়ে ৪ ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধপাবনায় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের ৩ বগি লাইনচ্যুত, সাড়ে ৪ ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ

‎এ ঘটনার সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বগি উদ্ধারকাজ শুরু করে রেল কর্তৃপক্ষ।

পাকশী পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ নাজিম কায়সার জানান, উদ্ধারকাজ শেষে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।

বিষয়:

পাবনাউদ্ধাররেলওয়ে স্টেশনরাজশাহী বিভাগভাঙ্গুড়াজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

ক্রিকেটে বিরল ঘটনা, ট্রফি ছাড়াই ভারতের উদযাপন

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তাঁর জন্য বাংলাদেশের হয়ে আর খেলতে পারলাম না: সাকিব

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

তিন পার্বত্য জেলায় অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধের ডাক

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

ট্রাম্প, ইউনূস ও শাহবাজের মুখের আদলে অসুর—কী বোঝাতে চাইল পশ্চিমবঙ্গের মণ্ডপ

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৬৪৪

সম্পর্কিত

হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে কলেজছাত্রের মৃত্যুর অভিযোগ, লাশ বহনে ট্রলিও দিল না কর্তৃপক্ষ

হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে কলেজছাত্রের মৃত্যুর অভিযোগ, লাশ বহনে ট্রলিও দিল না কর্তৃপক্ষ

চার বছরের শিশুকে তালাবদ্ধ ঘরে নির্যাতন, উদ্ধার করল পুলিশ

চার বছরের শিশুকে তালাবদ্ধ ঘরে নির্যাতন, উদ্ধার করল পুলিশ

শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ

শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ

নরসিংদীর আলোকবালীতে ফের সংঘর্ষ: গুলিতে যুবদল নেতা নিহত, আহত ১০

নরসিংদীর আলোকবালীতে ফের সংঘর্ষ: গুলিতে যুবদল নেতা নিহত, আহত ১০