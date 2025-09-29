পাবনায় লাইনচ্যুত পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের বগি উদ্ধার, সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনার ভাঙ্গুড়া স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হওয়া ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগি উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর ওই রুটে ট্রেন চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়েছে। ভাঙ্গুড়া রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার আব্দুল মালেক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, বগি উদ্ধারের পর আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে চাটমোহর স্টেশনে অপেক্ষমাণ বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। এরপর সকাল ১০টা ৩০ মিনিটের দিকে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটিও তার গন্তব্য পঞ্চগড়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।
এর আগে, আজ সোমবার ভোর ৪টার দিকে ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তবে দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।
ট্রেনযাত্রীরা জানান, ঢাকা থেকে পঞ্চগড়গামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস আপ ট্রেনটি রোববার রাত সাড়ে ১১টায় ঢাকা থেকে রওনা দেয়। পথিমধ্যে ভোর ৪টার দিকে পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া রেলস্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে বিকট শব্দে ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ সময় ট্রেনের সহস্রাধিক যাত্রী আতঙ্কে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। এরপর ভাঙ্গুড়া থানা-পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা দেন।
এ ঘটনার সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বগি উদ্ধারকাজ শুরু করে রেল কর্তৃপক্ষ।
পাকশী পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ নাজিম কায়সার জানান, উদ্ধারকাজ শেষে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।
