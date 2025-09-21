নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ৭ দালাল আটক, বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত ও র্যাব-১১ নোয়াখালী ক্যাম্প। এ সময় হাসপাতালের বাইরে ও ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন দালালকে আটক করা হয়। পরে যাচাইবাছাই শেষে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৭ দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। রোববার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহরাব হোসাইন ও র্যাব-১১ নোয়াখালী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) মিঠুন কুমার কুণ্ডুর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের বাইরে ও ভেতরে কয়েকজন দালাল রোগীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আসছিল। তারা সরকারি হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে, ভুলবাল বুঝিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেত। বিনিময়ে তারা হাসপাতাল থেকে বড় অঙ্কের কমিশন নিত। এ ছাড়া সরকারি হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলে টাকা হাতিয়ে নিত। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দা সহযোগিতায় দুপুরে অভিযান চালিয়ে হাসপাতালের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। পরে যাচাইবাছাই শেষে সাতজন দালালকে চিহ্নিত করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দালাল মিলন (৩৫), হারুন (৩৪), সজীবকে (২৫) ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড, রতনকে (৩৮) ৩০ দিন, আকরাম হোসেনকে (২৫) সাত দিনের কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা, স্বপন (৪৪) ও মাসুদকে (৪৫) ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়।
মিঠুন কুমার কুণ্ডু বলেন, ‘দণ্ডপ্রাপ্ত দালালদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে সাধারণ জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত ও র্যাব-১১ নোয়াখালী ক্যাম্প। এ সময় হাসপাতালের বাইরে ও ভেতর থেকে বেশ কয়েকজন দালালকে আটক করা হয়। পরে যাচাইবাছাই শেষে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৭ দালালকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। রোববার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহরাব হোসাইন ও র্যাব-১১ নোয়াখালী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত) মিঠুন কুমার কুণ্ডুর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের বাইরে ও ভেতরে কয়েকজন দালাল রোগীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আসছিল। তারা সরকারি হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে, ভুলবাল বুঝিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেত। বিনিময়ে তারা হাসপাতাল থেকে বড় অঙ্কের কমিশন নিত। এ ছাড়া সরকারি হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলে টাকা হাতিয়ে নিত। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দা সহযোগিতায় দুপুরে অভিযান চালিয়ে হাসপাতালের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। পরে যাচাইবাছাই শেষে সাতজন দালালকে চিহ্নিত করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দালাল মিলন (৩৫), হারুন (৩৪), সজীবকে (২৫) ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড, রতনকে (৩৮) ৩০ দিন, আকরাম হোসেনকে (২৫) সাত দিনের কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা, স্বপন (৪৪) ও মাসুদকে (৪৫) ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়।
মিঠুন কুমার কুণ্ডু বলেন, ‘দণ্ডপ্রাপ্ত দালালদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে সাধারণ জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে এক বৃদ্ধাকে (৬৩) শিল দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় পুলিশ এক যুবককে (৩২) গ্রেপ্তার করেছে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) নিজ ঘর থেকে বৃদ্ধার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে তাঁর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।১৩ মিনিট আগে
খুলনায় অবৈধ দখলদার উচ্ছেদকালে পুলিশের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষ হয়েছে। আজ রোববার সকাল থেকে নগরীর খালিশপুর বাস্তুহারা এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কলোনিতে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে সাত-আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।৩২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন মাশুলের হার এক মাসের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম বন্দর মিলনায়তনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) আয়োজিত এক কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন...১ ঘণ্টা আগে
বিষয়টি নিশ্চিত করে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিলয়ের দেহের ২৫ শতাংশ ও রুপির ২০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তারা সেরে ওঠায় আজকে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো।১ ঘণ্টা আগে