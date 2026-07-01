Ajker Patrika
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নোয়াখালী

সুবর্ণচরে সড়ক দুর্ঘটনায় মসজিদের খতিব নিহত

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি 
সুবর্ণচরে সড়ক দুর্ঘটনায় মসজিদের খতিব নিহত
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত খতিব মাকছুদুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে সড়ক দুর্ঘটনায় উপজেলা মডেল মসজিদের খতিব হাফেজ মুফতি মাকছুদ আলম (৩০) নিহত হয়েছেন। বুধবার (১ জুলাই) ভোরে উপজেলার চরবাটা ইউনিয়নের তোতা মিয়ার বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে সড়কের পাশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে চরজব্বার থানা পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাফেজ মুফতি মাকছুদ আলম ফজরের নামাজ পড়াতে মসজিদে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হন। পরে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানান স্থানীয়রা।

নিহত মাকছুদ আলম সুবর্ণচর উপজেলার চরজব্বার ৩ নম্বর চরক্লার্ক ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের জনতা বাজার এলাকার বাসিন্দা নুরুল আলম ওরফে মন্ত্রী সওদাগরের ছেলে। তিনি সুবর্ণচর উপজেলা মডেল মসজিদের খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

নিহতের বাবা নুরুল আলম ওরফে মন্ত্রী সওদাগর বলেন, “ভোর ৪টায় শ্বশুরবাড়ি থেকে নামাজ পড়ানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে রওনা হন মাকছুদ আলম। এরপর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। পরে স্থানীয়দের ফোনে জানতে পারি, তিনি রাস্তার পাশে পড়ে আছেন।”

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাটি বহনকারী ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচলের কারণে প্রায়ই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁরা দ্রুত এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

চরজব্বার থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) দেবাশীষ সরকার বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরিবারের কোন অভিযোগ না থাকায় মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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