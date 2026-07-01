Ajker Patrika
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যাত্রাবাড়ীতে হেরোইন-ইয়াবাসহ তিনজন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যাত্রাবাড়ীতে হেরোইন-ইয়াবাসহ তিনজন গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় মাদকবিরোধী পৃথক অভিযানে ২৫ পুরিয়া হেরোইন ও ৩০০টি ইয়াবাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. রনি (৩৮), নুরুল হাকিম (৪০) ও মো. সিরাজ মিয়া (৫৭)।

আজ বুধবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

যাত্রাবাড়ী থানা সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৩০ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার একটি দল মীরহাজীরবাগ এলাকার মদিনা মেডিকেলের সামনে অভিযান চালিয়ে ২৫ পুরিয়া হেরোইনসহ রনিকে গ্রেপ্তার করে।

একই দিন যাত্রাবাড়ী থানার আরেকটি দল মাতুয়াইল মেডিকেল যাত্রীছাউনির সামনে পৃথক অভিযান পরিচালনা করে ৩০০টি ইয়াবাসহ নুরুল হাকিম ও সিরাজ মিয়াকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।

বিষয়:

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