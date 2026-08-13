Ajker Patrika
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নোয়াখালী

নোয়াখালীতে হামের উপসর্গে আরও ১ শিশুর মৃত্যু

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে হামের উপসর্গে আরও ১ শিশুর মৃত্যু
ফাইল ছবি

নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে হামের উপসর্গে প্রিয়া মনি (৯) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় হামের উপসর্গে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ছয়জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৪২ জন আক্রান্ত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নোয়াখালীর সিভিল সার্জন আনোয়ার হোসেন। মারা যাওয়া প্রিয়া মনি সদর উপজেলার আন্ডারচর ইউনিয়নের মোহাম্মদ হানিফের মেয়ে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জ্বর, সর্দি ও কাশিসহ হামের উপসর্গ নিয়ে গত সোমবার (১০ আগস্ট) দুপুরে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয় প্রিয়া মনি। কয়েক দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল বুধবার বিকেলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরে তাকে ঢাকায় পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। এর মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

বর্তমানে হামের উপসর্গ নিয়ে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ১২৯ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। গুরুতর অবস্থায় চার শিশুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীউপসর্গশিশুহাম
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