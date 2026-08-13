নোয়াখালীতে হামের উপসর্গে আরও ১ শিশুর মৃত্যু

নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে হামের উপসর্গে প্রিয়া মনি (৯) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় হামের উপসর্গে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ছয়জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৪২ জন আক্রান্ত হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নোয়াখালীর সিভিল সার্জন আনোয়ার হোসেন। মারা যাওয়া প্রিয়া মনি সদর উপজেলার আন্ডারচর ইউনিয়নের মোহাম্মদ হানিফের মেয়ে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জ্বর, সর্দি ও কাশিসহ হামের উপসর্গ নিয়ে গত সোমবার (১০ আগস্ট) দুপুরে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয় প্রিয়া মনি। কয়েক দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল বুধবার বিকেলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরে তাকে ঢাকায় পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। এর মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।
বর্তমানে হামের উপসর্গ নিয়ে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ১২৯ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। গুরুতর অবস্থায় চার শিশুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
থানা এলাকায় হোটেল ও স্পা সেন্টারে কোনো ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড যাতে না হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। অবৈধ কর্মকাণ্ডের তথ্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখারও নির্দেশ দেন কমিশনার।৪ মিনিট আগে
গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা শিশুটিকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে অগ্রণী ব্যাংকের করপোরেট শাখার ভল্ট থেকে ৪ কোটি ৩৮ লাখ টাকা উধাওয়ের ঘটনায় ক্যাশ ইনচার্জ মো. কামরুল হোসেন ও সহযোগী জাফরুল্লাহ তানভীরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সরানো অর্থ দিয়ে হাটহাজারীতে ‘ইশরাত অ্যাগ্রো’ নামে গরুর খামার গড়ে তোলা হয়।৯ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জে স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা যৌতুক মামলা দায়েরের অভিযোগে লাভলী আক্তারকে ১০ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই রায়ে মামলার আসামি মো. আরিফুল ইসলাম রতনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। পরে আপিলের শর্তে লাভলীর জামিন মঞ্জুর হয়।১৭ মিনিট আগে