Ajker Patrika
En
নোয়াখালী

মিয়ানমারে পাচারকালে ৭৬০ বস্তা সারসহ আটক ৫

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
মিয়ানমারে পাচারকালে ৭৬০ বস্তা সারসহ আটক ৫
মিয়ানমারে পাচারকালে ৭৬০ বস্তা সারসহ আটক পাঁচ। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে মিয়ানমারে পাচারকালে ৭৬০ বস্তা সার জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। এ সময় একটি বোটসহ পাঁচ পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা সাব্বির আলম সুজন।

আটককৃতরা হচ্ছেন হাতিয়া বাজার এলাকার মোহাম্মদ কাজীর ছেলে আব্দুল ওহাব (১৯), একই এলাকার আলমগীরের ছেলে হানিফ (২৬), আবুল খায়েরের ছেলে মোর্শেদ (২৭), চৌরুঙ্গী আল আমিন সমাজের বেলাল হোসেনের ছেলে পারভেজ উদ্দিন (২৬) ও গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর খাজা মার্কেট এলাকার লোকমানের ছেলে পলাশ (১৮)।

কোস্ট গার্ড সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে হাতিয়ার বাংলাবাজার খেয়াঘাট এলাকার মেঘনা নদীতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি বোটের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে সেটির গতিরোধ করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে বিএডিসি সিল দেওয়া ৭৬০ বস্তা সার ও বোট জব্দ করা হয়। সারের বাজারমূল্য আট লাখ টাকা। এ ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে।

মিডিয়া কর্মকর্তা সাব্বির আলম সুজন জানান, পণ্য পাচারের ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হাতিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীআটকহাতিয়াঅভিযানপাচারমিয়ানমারমেঘনা নদীবাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত