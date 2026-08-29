Ajker Patrika
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নীলফামারী

নীলফামারীতে ছিনতাইয়ের শিকার সেই রেজোয়ানের পাশে ইউএনও

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীতে ছিনতাইয়ের শিকার সেই রেজোয়ানের পাশে ইউএনও
ইউএনও ফারাহ ফাতেহা তাকমিলা ও রেজোয়ান। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারীর সৈয়দপুরে যাত্রীবেশে দুই ছিনতাইকারী ১৪ বছরের বালক রেজোয়ান হোসেনের ব্যাটারিচালিত ভ্যান নিয়ে পালিয়েছে। পরিবারের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে রেজোয়ান। তার কান্নার দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নজরে আসে সৈয়দপুর উপজেলা প্রশাসনের।

পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারাহ ফাতেহা তাকমিলা রেজোয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি রেজোয়ানকে নতুন একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যান দেওয়ার পাশাপাশি তার পড়াশোনার খরচ ও পরিবারের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

রেজোয়ান নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার দূরাকুটি গ্রামের উত্তরপাড়ার আব্দুস সোবহানের ছেলে। অসুস্থ ভ্যানচালক বাবার পাশাপাশি দুই-তিন বছর ধরে ভ্যান চালিয়ে পরিবারের জীবিকার হাল ধরে রেখেছে সে।

প্রতিবেশী মাহবুবার রহমান জানান, গত বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে রংপুরের তারাগঞ্জ বাজার থেকে দুই ব্যক্তি সৈয়দপুরের একটি বাসায় মালামাল নিয়ে যাওয়ার কথা বলে রেজোয়ানের ভ্যান ভাড়া করেন। পরে সৈয়দপুর-পার্বতীপুর মহাসড়কের চেকপোস্ট এলাকায় পৌঁছে তাঁরা রেজোয়ানকে রাস্তার অপর পাশের একটি দোকান থেকে পান আনতে পাঠান।

রেজোয়ান পান নিয়ে ফিরে এসে দেখেন, যাত্রীবেশী ওই দুই ব্যক্তি ভ্যানটি নিয়ে পালিয়ে গেছেন। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও ভ্যানটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। একমাত্র উপার্জনের সম্বল হারিয়ে রেজোয়ান কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার কান্নার দৃশ্য ও ভ্যান ছিনতাইয়ের খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আসে।

ইউএনও ফারাহ ফাতেহা তাকমিলা আজকের পত্রিকাকে বলেন, রেজোয়ান যাতে আবার স্বাবলম্বী হতে পারে, সে জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে একটি নতুন ব্যাটারিচালিত ভ্যান উপহার দেওয়া হবে। ভ্যানটি তৈরির কাজ প্রায় শেষ। আগামী সোমবার সেটি রেজোয়ানের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ইউএনও আরও বলেন, রেজোয়ানের পড়াশোনার খরচের পাশাপাশি তার পরিবারের অন্যান্য সমস্যার সমাধানেও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে।

এদিকে সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ছিনতাইয়ের ঘটনার পর থেকেই জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ছাড় দেওয়া হবে না।

বিষয়:

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