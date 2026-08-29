Ajker Patrika
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বগুড়া

চুরি করতে গিয়ে ধরা, মাথা ন্যাড়া করে দিলেন স্থানীয়রা

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৩২
চুরি করতে গিয়ে ধরা, মাথা ন্যাড়া করে দিলেন স্থানীয়রা
মুকুল হোসেনের মাথা ন্যাড়া করে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বগুড়ার মোকামতলায় চুরি করতে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের হাতে ধরা পড়েন মুকুল হোসেন ওরফে পুতুল (৪৭) নামের এক ব্যক্তি। পরে তাঁকে আটকে রেখে মাথা ন্যাড়া করে দেন স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মোকামতলা উপজেলার বাদিয়াচড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গ্রেপ্তার মুকুল হোসেন বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার পিরব ইউনিয়নের দেবচণ্ডী গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় চুরির নয়টি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে বাদিয়াচড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রহিমের বাড়িতে চুরির উদ্দেশে প্রবেশ করেন মুকুল। এ সময় বাড়ির লোকজন বিষয়টি টের পেলে আশপাশের স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে তাঁকে ধরে ফেলেন। পরে তাঁকে আটকে রেখে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়।

খবর পেয়ে আজ শনিবার সকাল ৭টার দিকে মোকামতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) আনছার আলী ঘটনাস্থলে গিয়ে মুকুলকে পুলিশি হেফাজতে নেন।

এসআই আনছার আলী বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে পুলিশি হেফাজতে নিই। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় চুরির নয়টি মামলা রয়েছে। আগের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

বগুড়াচুরিরাজশাহী বিভাগশিবগঞ্জ (বগুড়া)
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