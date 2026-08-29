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কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর: সাবেক ডিজির আমলে সরকারি অর্থ তছরুপ

  • অডিট আপত্তিতে আটকে গেছে অধিদপ্তরের সাবেক ডিজির পেনশন
  • অডিট আপত্তির ব্যাখ্যা পাঠানো হয়েছে বলে জানান বর্তমান ডিজি
  • তেল চুরি ও ভুয়া বিল ভাউচারের অভিযোগে কয়েকজনের বিভাগীয় মামলা বিচারাধীন
সাইফুল মাসুম, ঢাকা 
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর: সাবেক ডিজির আমলে সরকারি অর্থ তছরুপ

পরিবহনের জ্বালানি খাতে সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে অর্থ ব্যয় করায় অডিট আপত্তিতে আটকে গেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সাবেক মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের অবসর ভাতা বা পেনশন। ২০২৫ সালের ২৮ আগস্ট এলপিআর (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি) শেষে পেনশন পাওয়ার কথা থাকলেও তিনি তা পাননি।

ডিএইর বর্তমান মহাপরিচালক আব্দুর রহিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সাবেক ডিজির পেনশন এখনো স্থগিত রয়েছে। আমরা অধিদপ্তর থেকে অডিট আপত্তির ব্যাখ্যা পাঠিয়েছি।’

অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বিসিএস (কৃষি) নবম ব্যাচের কর্মকর্তা বাদল চন্দ্র বিশ্বাস ২০২৩ সালের গত ২৮ আগস্ট ডিএইর মহাপরিচালকের দায়িত্ব থেকে অবসরে যান। পরে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তিভিত্তিক তাঁর চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়ায়। সেই অনুযায়ী ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর ২৮ আগস্ট আবার অবসরে যান বাদল। এলপিআর শেষে ২০২৫ সালের ২৮ আগস্টের পর থেকে পেনশন পাওয়ার কথা ছিল সাবেক এ মহাপরিচালকের। কিন্তু বাদল চন্দ্র বিশ্বাস মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় সরকারের নির্দেশ অমান্য করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিএইর পরিবহন জ্বালানি (পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট খাত) বাবদ ৭৩ লাখ টাকার বেশি ব্যয় করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে ডিএইর একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ২৪ আগস্ট আজকের পত্রিকাকে বলেন, ডিজি বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সময় তখনকার ডিএইর অর্থ উইংয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক তাইজুল ইসলাম, ক্যাশিয়ার জাহিদ হাসান, প্রটোকল অফিসার মো. দিদারুল আলম (রাসেল), ড্রাইভার আলমগীর, লিটন, কালাম গ্যাং অনৈতিক সিন্ডিকেট গড়ে তোলে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘পরিবহনের জ্বালানি তেল চুরি ও গাড়ি মেরামতের ভুয়া বিল ভাউচার করে তারা অনেক টাকা আত্মসাৎ করে। ডিএইর গ্যারেজে পড়ে থাকা অচল গাড়ির নামে মাসের পর মাস তেল বরাদ্দ দেখানো হয়। এ ছাড়া অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বরাদ্দের চেয়ে বেশি তেল নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।’

ডিএই সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে অভিযুক্ত তাইজুল বরখাস্ত এবং বিভাগীয় মামলা বিচারাধীন রয়েছে, চালক লিটন বরখাস্ত অবস্থায় আছেন। জাহিদ হাসানকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। দিদারুল আলম, আলমগীর ও কালাম বিভাগীয় মামলার আসামি এবং তাঁদেরও অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।

অডিট আপত্তিতে বলা হয়েছে, পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট খাতের বরাদ্দ, ব্যয় রেজিস্টার, বিল ভাউচার, ক্যাশ বুক যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, এর মধ্যে তৎকালীন সরকারের নির্দেশনা অনুসারে ২০ শতাংশ পরিবহন জ্বালানি ব্যয় কমানোর কথা থাকলেও বিধি প্রতিপালন না করে ৭৩ লাখ ১৬ হাজার ৪৭৮ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করেছে ডিএই প্রশাসন। এতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পরিপত্র ও জিএফআর বিধি (জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস) ৯ লঙ্ঘন করা হয়েছে বলেও অডিটে উল্লেখ করা হয়। নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করায় দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা নিরীক্ষার সুপারিশে অডিট অধিদপ্তর থেকে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানি ব্যয় তখন কমিয়েছিলাম। কিন্তু জ্বালানির মূল্য বেড়ে যাওয়ায় তখন খরচ বেশি হয়েছিল—অডিট আপত্তির উত্তরে এই ব্যাখ্যা পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো অডিট নিষ্পত্তি হয়নি। নিষ্পত্তি হলে পেনশন নিয়ে জটিলতা কাটবে।’

বিষয়:

পেনশনকৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরজ্বালানিছাপা সংস্করণ
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