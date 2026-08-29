Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

সুন্দরগঞ্জে মাদ্রাসাছাত্রকে একাধিকবার ধর্ষণ, টাঙ্গাইল থেকে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
সুন্দরগঞ্জে মাদ্রাসাছাত্রকে একাধিকবার ধর্ষণ, টাঙ্গাইল থেকে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ১১ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে মো. সানজু বকশী (৪৭) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

আজ শনিবার সকাল ১১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী। তিনি বলেন, ‘গতকাল শুক্রবার রাতে টাঙ্গাইল সদর থানার গড়াশিন বাজার এলাকা থেকে মো. সানজু বকশীকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব-১৩ গাইবান্ধা ক্যাম্প ও র‍্যাব-১৪ টাঙ্গাইল ক্যাম্প যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিতে আসামিকে সুন্দরগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’

র‍্যাব জানায়, ভুক্তভোগী শিশু স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। সানজুর বাড়িও ওই এলাকাতেই। গত ৯ মে মাদ্রাসার হুজুরের অনুমতি সাপেক্ষে বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান সানজু। ওই রাতে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া ও শিশুটির বাবা-মাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। পরে ১৪ জুন সানজু মাদ্রাসায় প্রবেশ করে শিশুটিকে আবারও ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।

এরপর গত ২৫ জুন বিকেলে মাদ্রাসায় হুজুর না থাকার সুযোগে একটি কক্ষে নিয়ে আবারও ধর্ষণের চেষ্টা করেন সানজু। এ সময় শিশুটির চিৎকার শুনে মাদ্রাসার এক শিক্ষক কক্ষে প্রবেশ করলে তিনি পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় শিশুটির বাবা আদালতে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন। পরে মামলাটি সুন্দরগঞ্জ থানায় লিপিবদ্ধ করা হয়। মামলার পর থেকেই সানজু আত্মগোপনে ছিলেন।

বিষয়:

গাইবান্ধাধর্ষণমাদ্রাসার‍্যাবমামলাগ্রেপ্তারসুন্দরগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগ
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