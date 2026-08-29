মনপুরায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করলেন যুবদলের নেতা-কর্মীরা

ভোলার মনপুরায় ৫০ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভেতর ও বাইরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন উপজেলা যুবদলের নেতা-কর্মীরা।
আজ শনিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলা সদরের ৫০ শয্যার হাসপাতালে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এ সময় উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শামসুদ্দিন মোল্লা ও সদস্যসচিব হাফেজ আবদুর রহিমের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. কামাল উদ্দিন, হাজিরহাট ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক মো. ইলিয়াস, যুবদল নেতা নাছির ও মহিউদ্দিনসহ অন্যরা।
এ ব্যাপারে উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শামসুদ্দিন মোল্লা জানান, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নয়নের উদ্যোগে যুবদলের নেতারা হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম করেন। পুরো উপজেলার সব জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যুবদলের উদ্যোগে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে জানান তিনি।
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