রেলের জমি দখল করে ভবন, সাবেক কাউন্সিলর-প্রকৌশলীসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

রেলের জায়গায় ব্যবসায়ীর বহুতল ভবন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌর শহরের ব্যবসায়ী আলতাফ হোসেন, পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর এরশাদ হোসেন পাপ্পু ও পৌরসভার সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী আইয়ুব আলীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুদক।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক জয়ন্ত সাহা বাদী হয়ে গত রোববার (১৬ নভেম্বর) নীলফামারী জ্যেষ্ঠ স্পেশাল জজ আদালতে ওই মামলা করেন। মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে রেলওয়ের মালিকানাধীন ভূমিতে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়। .

আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার বাদী জয়ন্ত সাহা।

দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সৈয়দপুর শহরের নতুন বাবুপাড়ার বাসিন্দা ব্যবসায়ী আলতাফ হোসেন রেলওয়ের মালিকাধীন জমি দখলে নিয়ে সেখানে অবৈধভাবে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করেন। সৈয়দপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এরশাদ হোসেন পাপ্পু ও পৌরসভার সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আইয়ুব আলী পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যবসায়ী আলতাফ হোসেনকে সৈয়দপুর শহরের রেলওয়ে জমিতে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণে সহায়তা করেন।

দুদক রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের তৎকালীন সহকারী পরিচালক (এডি) বর্তমানে দুদক প্রধান কার্যালয়ে উপপরিচালক পদে কর্মরত হোসাইল শরীফ দীর্ঘ সময় ধরে সরেজমিনে কয়েকবার সৈয়দপুরে এসে বিষয়টি তদন্ত করেন। পরে ১৬ নভেম্বর দুটি মামলা করা হয়। পৃথকভাবে করা ওই দুই মামলার একটিতে তিনজনকে, আরেকটিতে শুধু ব্যবসায়ী আলতাফ হোসেনকে আসামি করা হয়েছে।

দুদক রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক জয়ন্ত সাহা জানান, ২০০৪-১৬ সাল পর্যন্ত শহরের শহীদ ডা. জিকরুল হক ও শহীদ জহুরুল হক সড়কের পাশে রেলের জায়গায় ৫টি অবকাঠামো নির্মাণ করেন ব্যবসায়ী আলতাফ হোসেন। এর মধ্যে ৩ হাজার ৬৫৬ বর্গফুটের বহুতল ভবনে রয়েছে একাধিক ব্যাংক, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক ভবন। অন্য ভবনগুলোতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর এরশাদ হোসেন পাপ্পুর সুপারিশে নির্বাহী প্রকৌশলী রেলে জমিতে ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন করেন।

