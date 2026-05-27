Ajker Patrika
নেত্রকোণা

দুর্গাপুরে বিজিবির অভিযানে ১৯৮ বোতল ফেনসিডিল জব্দ

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
দুর্গাপুরে বিজিবির অভিযানে ১৯৮ বোতল ফেনসিডিল জব্দ
বিজিবির অভিযানে জব্দ করা ফেনসিডিল। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে সীমান্ত এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন ১৯৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল জব্দ করেছেন।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নেত্রকোনা ব্যাটালিয়ন-৩১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল বারী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে নেত্রকোনা ব্যাটালিয়ন-৩১ বিজিবির বিজয়পুর বিওপির ৬ সদস্যের একটি বিশেষ টহল দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় সীমান্ত পিলার ১১৪৯/৩-এস থেকে প্রায় ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কুল্লাগড়া ইউনিয়নের জংখল এলাকা থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ১৯৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

৩১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল বারী বলেন, জব্দকৃত মাদকদ্রব্য নেত্রকোনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে জমা দেওয়া হবে।

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)বিজিবিময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনামাদকদ্রব্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত