বগুড়া

স্বামীর পর স্ত্রীর আত্মহত্যা, ঋণের চাপ ও মানসিক বিপর্যয়ের অভিযোগ

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বামীর আত্মহত্যার মাত্র দেড় মাসের মাথায় স্ত্রী রত্না রানী সরকারের (৩০) আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। ঋণের চাপ ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণে তিনি এই পথ বেছে নিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

নিহত রত্না রানী সরকার মোকামতলা উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের মৃত রতন সরকারের স্ত্রী এবং দুলাল চন্দ্র সরকারের মেয়ে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, রত্না রানীর স্বামী রতন সরকার ঋণের চাপ সহ্য করতে না পেরে দেড় মাস আগে বিষাক্ত ট্যাবলেট সেবন করে আত্মহত্যা করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রত্না রানী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। একই সঙ্গে ঋণের চাপ তাঁর ওপরও এসে পড়ে। এতে তিনি চরম হতাশায় ভুগছিলেন। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে নিজ ঘরে বিষাক্ত ট্যাবলেট সেবন করেন রত্না রানী। পরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি টের পেয়ে তাঁকে গুরুতর অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় গাংনগর বাজারে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান বলেন, রত্না রানীর মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

