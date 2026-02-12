Ajker Patrika
নেত্রকোণা

ভোটারদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতা আটক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৫৩
ভোটারদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার অভিযোগে নেত্রকোনা-৫ (পূর্বধলা) আসনের পূর্বধলা উপজেলার জারিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সোলেমান মিয়াকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে উপজেলার জারিয়া এলাকার একটি ভোটকেন্দ্রের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

পরে তাঁকে থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) হাফিজুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

