ভোটারের চাপ কম, ভোটকক্ষে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রার্থীর এজেন্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজবাড়ীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ হয়েছে। তবে ভোটারের চাপ না থাকায় ভোটকক্ষে এক প্রার্থীর এজেন্টকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার নওপাড়া কেন্দ্রে বেলা ৩টায় একটি ভোটকক্ষে গিয়ে দেখা যায়, এক প্রার্থীর এজেন্ট নিচু বেঞ্চে বসে উঁচু বেঞ্চের ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন। ভোট গ্রহণ চলাকালে এমন দৃশ্য উপস্থিত ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, নওপাড়া কেন্দ্রে মোট ভোটার ২ হাজার ৪৯৭ জন। প্রিসাইডিং কর্মকর্তার তথ্য অনুযায়ী, বেলা ৩টা পর্যন্ত এ কেন্দ্রে প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।
জানতে চাইলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে।
জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ঠাকুরগাঁও-১ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ১১ হাজার ৬২৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৫ হাজার ৪৩ জন ও নারী ভোটার ২ লাখ ৫৬ হাজার ৭১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন চারজন।৪ মিনিট আগে
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে একের পর এক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং নির্বাচনের আগের দিন মুহুর্মুহু ফাঁকা গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হলেও চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার ভোটাররা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পেরেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা....১৩ মিনিট আগে
ঝালকাঠির নলছিটিতে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা করায় ছাবিনা বেগম (৩৪) নামের এক নারীকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সে সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তাঁকে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।১৭ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ থানা এলাকায় একটি ভোটকেন্দ্রের পাশে বিএনপির ধানের শীষ ও ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।৩৯ মিনিট আগে