Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও-১ আসনের দুই কেন্দ্রে এগিয়ে মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৫৪
ঠাকুরগাঁও-১ আসনের দুই কেন্দ্রে এগিয়ে মির্জা ফখরুল
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

ঠাকুরগাঁও-১ আসনের দুটি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি দলীয় প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে পেয়েছেন ১ হাজার ৮৮৫ ভোট।

অন্যদিকে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী জামায়াতে ইসলামীর দেলাওয়ার হোসেন (দাঁড়িপাল্লা প্রতীক) পেয়েছেন ১ হাজার ৩০২ ভোট।

জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ঠাকুরগাঁও-১ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ১১ হাজার ৬২৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৫ হাজার ৪৩ ও নারী ভোটার ২ লাখ ৫৬ হাজার ৭১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন চারজন।

আসনটির ১৮৫টি কেন্দ্রে দিনব্যাপী ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটারদের উপস্থিতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দিনটি উৎসবমুখর পরিবেশে কাটে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

ঠাকুরগাঁওনির্বাচননির্বাচন কমিশনঠাকুরগাঁও সদরভোটারভোটের খবর
