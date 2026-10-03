Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনা সীমান্তে ৯ মাসে ১২ কোটি টাকার চোরাই পণ্য ও মাদক জব্দ

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
নেত্রকোনা সীমান্তে ৯ মাসে ১২ কোটি টাকার চোরাই পণ্য ও মাদক জব্দ
সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে ৩১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল বারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নেত্রকোনা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১২ কোটি ২০ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪ টাকা মূল্যের চোরাচালানি পণ্য ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে নেত্রকোনা ব্যাটালিয়ন (৩১ বিজিবি।

আজ শনিবার দুপুরে দুর্গাপুর উপজেলা সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন পয়েন্ট পরিদর্শন শেষে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব তথ্য জানান ৩১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল বারী।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, জব্দ করা পণ্যের মধ্যে ভারতীয় মদ, বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য, পোশাক, কসমেটিকস, খাদ্যসামগ্রী, গবাদিপশু, কয়লা ও অন্যান্য চোরাচালানি পণ্য রয়েছে। গত নয় মাসের হিসাবের মধ্যে ভারতীয় বিভিন্ন পণ্য ও মাদকদ্রব্যও রয়েছে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল তৌহিদুল বারী বলেন, চোরাচালানের উদ্দেশ্যে কেউ অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করলে দুর্ঘটনা, আহত হওয়া কিংবা সীমান্তে হতাহতের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে। এসব প্রতিরোধে সীমান্তে টহল জোরদার করা হয়েছে।

তৌহিদুল বারী আরও বলেন, বর্ষা মৌসুমে দুর্গাপুরের বিজয়পুর ও ভবানীপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সোমেশ্বরী নদী প্রায় ৩০০ থেকে ৩৫০ মিটার প্রশস্ত হয়ে যায়। এ সময় চোরাকারবারিরা নদীপথ ব্যবহার করে কয়লাসহ বিভিন্ন পণ্য পারাপারের চেষ্টা করে। এ কারণে নদীর দুই পাশে বিজয়পুর ও ভবানীপুর এলাকায় সৌরবিদ্যুৎচালিত সিসি ক্যামেরা ও হ্যালোজেন লাইট স্থাপন করা হয়েছে। এতে সীমান্তে অবৈধ চলাচল ও চোরাচালানের গতিবিধি নজরদারি করা সহজ হচ্ছে।

সীমান্ত এলাকায় জনসচেতনতা বাড়াতেও বিভিন্ন কর্মসূচি চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। জনসচেতনতামূলক সভা, উঠান বৈঠক ও মাইকিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম না করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)বিজিবিময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরচোরাচালাননেত্রকোনা
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